Suka urodziła 21 szczeniąt. Może zostać rekordzistką

Agencja SWNS donosi, że do nietypowego porodu doszło na Wyspie Man należącej do archipelagu Wysp Brytyjskich. To właśnie tam Mary Jane, będąca krzyżówką doga niemieckiego i bulldoga amerykańskiego spodziewała się szczeniąt. Badania wykonane przez weterynarza wskazywały, że miot może liczyć od sześciu do ośmiu zwierząt. Później okazało się, że ta liczba będzie znacznie większa. Suka wydała na świat 21 szczeniąt, a poród przebiegł w sposób naturalny.

Problem z karmieniem

Nie wszystkie czworonogi przeżyły. Sześć z nich urodziło się martwe, a siódme zmarło tuż po porodzie. Pozostałe 14 ma się dobrze, a właścicielka zdecydowała się na nadanie im imion nawiązujących do nazw batoników. Większość z nich trafi do nowych domów. Jane Hine, która jest właścicielką Mary Jane przyznała, że opieka nad psami zajmuje jej dużo czasu. Problem pojawił się już podczas karmienia, ponieważ suka ma tylko dziewięć sutków, przez co nie jest w stanie dać pokarmu wszystkim szczeniakom. Hine oraz jej krewni karmią więc czworonogi za pomocą butelek.

Niewykluczone, że poród Mary Jane zostanie uznany za rekordowy. W 2004 roku do Księgi Rekordów Guinessa wpisano wyczyn suki z Cambridshire, która wydała na świat 24 szczeniąt. Poród został jednak przeprowadzony przez cesarskie cięcie, co nie jest punktowane tak wysoko, jak naturalne wydanie szczeniąt na świat. Pewne jest jedno – Mary Jane swojego wyniku nie poprawi, ponieważ wkrótce czeka ją kastracja.

Czytaj także:

Ktoś porzucił sukę i szczenięta. Straż Miejska z Łodzi pokazała zdjęcia