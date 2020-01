Gigantyczny Goldendoodle podbija sieć. Tego psa wyróżnia pewien elegancki szczegół

Bono Doodle próbuje swoich sił jako influencer. W imieniu psa jego właściciele opublikowali już ponad 800 postów na Instagramie. Obecnie czworonoga obserwuje 331 tysięcy użytkowników mediów społecznościowych. Na fotografiach widać, jak pies bawi się z innymi czworonogami czy jak np. przebiegają jego wizyty u fryzjera. Na zdjęciach można też oglądać stylizacje zwierzaka. Pies pozuje do zdjęć niczym rasowy model, a w jego garderobie znajdują się sweterki, ale także eleganckie dodatki. Trzeba przyznać, że to dość oryginalny pomysł. Zastanówcie się sami... czy widzieliście kiedyś psa z krawatem?

Goldendoodle – informacje o rasie

Pierwsze Goldendoodle narodziły się w 1969 roku dzięki wysiłkowi Moniki Dickens. Ich popularność wzrosła w latach 90. w Stanach Zjednoczonych i Australii. Zwierzęta są tym chętniej hodowane, że ich sierść – co zawdzięczają genom pudli – jest hipoelergiczna. Psy, choć są hybrydą, uznawane są za dość zdrowe. Goldendoodle łączą inteligencję pudli i łatwość uczenia się golden retrieverów, przez co uznawane są za idealnych towarzyszy. Są przyjazne i cierpliwe, co sprawia, że mogą koegzystować w domu z dziećmi.

