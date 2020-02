Ten pies ciągle się uśmiecha. Krzywy zgryz dodaje mu uroku

Sinead Kelly mieszka na co dzień z w szkockim Bathgate. Nieodłącznym towarzyszem 32-latki jest jamnik Oz, który od 2018 roku posiada konto na Instagramie. Dwuletni pies ma krzywy zgryz, przez co górna część szczęki wystaje mu z pyska. Tym samym czworonóg wygląda na ciągle uśmiechniętego, co wręcz zachwyciło internautów.

Konieczna była operacja

Właścicielka zwierzęcia tłumaczy jednak, że deformacja jest na tyle poważna, że w pierwszych miesiącach życia Oz musiał przejść operację. – Należeliśmy do grupy właścicieli jamników na Facebooku, gdzie zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy, ponieważ zabieg był za drogi – wyjaśniła Kelly cytowana przez Caters News Agency. – Z tego powodu stał się naprawdę dobrze znany w grupie, więc kiedy ludzie go spotykają to jest takim małym celebrytą – dodała.

Jak przyznaje 32-latka, jej pies pomimo krzywego zgryzu jest bardzo radosny. – Lubi być ze mną przez cały czas, więc nawet jestem zajęta pracami domowymi to siada mi na ramieniu jak mała papuga. Boi się za to dużych psów, mężczyzn, blondynek i małych dzieci, zawsze szczeka, by się do niego nie zbliżali. A gdy podejdą, to zaczyna skakać, dopóki go nie wezmę na ręce – dodała.

