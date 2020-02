Jest siódma ofiara śmiertelna koronawirusa we Włoszech

Z doniesień włoskich mediów wynika, że siódma ofiara śmiertelna koronawirusa we Włoszech to 62-letni mężczyzna, który przebywał w szpitalu Maggiore S.Anna w Como w regionie Lombardia. Pacjent trafił do placówki w nocy z piątku na sobotę. W poniedziałek 24 lutego jego stan tak bardzo się pogorszył, że lekarze byli zmuszeni do przeniesienia mężczyzny z oddziału zakaźnego na oddział intensywnej opieki medycznej. Podano, że mężczyzna jeszcze przed zakażeniem koronawirusem był dializowany i zdiagnozowano u niego kilka przewlekłych schorzeń.

MSZ ostrzega podróżnych

We Włoszech odnotowuje się stały wzrost liczby zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, głównie w regionach północnych, w Lombardii (prowincja Lodi) oraz w Wenecji Euganejskiej. Z uwagi na fakt, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a włoska Obrona Cywilna podkreśla, że trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, MSZ apeluje o śledzenie bieżących doniesień. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do 11 gmin objętych kwarantanną przez władze włoskie ze względu na występowanie wirusa SARS-CoV-2:

w regionie Lombardi: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano;

w regionie Wenecji Euganejskiej: Vo’ Euganeo (Padwa)

MSZ dodaje, że odwołane zostały wszystkie imprezy masowe, w tym sportowe w Lombardii oraz w Wenecji Euganejskiej. Zawieszono zajęcia na uczelniach wyższych w Lombardii, Piemoncie, Wenecji Euganejskiej, Friuli Wenecji Julijskiej oraz Emilii Romanii. Zamknięte pozostaną również szkoły w Lombardii, Piemoncie, Wenecji Euganejskiej, Wenecji Julijskiej oraz Emilii Romanii oraz zawieszone wszystkie wyjazdy szkolne na terenie całych Włoch.

