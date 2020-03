Włochy. Ponad 2,5 tys. zakażonych koronawirusem, 79 ofiar śmiertelnych

Najnowsze informacje dotyczące koronawirusa we Włoszech przekazał we wtorek po południu komisarz Angelo Borrelli, szef Obrony Cywilnej i specjalnej grupy powołanej do walki z epidemią. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Włoszech wzrosła o 27 w ciągu ostatniej doby i wynosi obecnie 79. Łączna liczba zakażonych od początku trwania epidemii w tym kraju to 2502 osoby.

Obecnie na Covid-19 leczone są 2263 osoby, wyleczonych zostało 160 pacjentów (o 11 więcej od wczoraj). Wykonanych zostało 25 856 testów na obecność nowego koronawirusa, z czego ponad 21 tys. w Lombardii, Emilii Romanii i Wenecji.

Najwięcej zakażonych osób jest w Lombardii – 1326, Emilii-Romanii – 398, Wenecji Euganejskiej – 297, Piemoncie – 56, Marche – 59, Kampanii – 30, Ligurii – 19, Toskanii – 18, Lacjum – 11, Wenecji Julijskiej – 13, na Sycylii – 5, po 6 w Apulli i Abruzji, mniejsza ilość m.in. w Trydencie, Umbrii i Kalabrii. Jedynym rejonem, gdzie nie stwierdzono koronawirusa jest Valle d'Aosta.

Większość ofiar śmiertelnych – 55, to mieszkańcy Lombardii. Kapitan Borrelli poinformował, że są to pacjenci w wieku 55 – 100 lat, wiele z nich borykało się z innymi chorobami.