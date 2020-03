Tak pies okazał sympatię kotu. Ten filmik to dowód niezwykłej przyjaźni

Jak pies z kotem? Nic bardziej mylnego. Bo i Jasper udowadniają, że można żyć w przyjaźni, a przy okazji przejawiać typowo „ludzkie odruchy”. Dużą popularnością cieszy się nagranie, jakie opublikowała na Facebooku Lisa Plummer z amerykańskiego North Liberty. Na filmiku widać, jak Jasper siedzi na oparciu kanapy. Po chwili do czarnego kota „doskakuje” pięciomiesięczny pies rasy beagle i obejmuje go łapą. Oba zwierzaki nie dość, że siedziały w tej pozycji, to jeszcze spoglądały w tym samym kierunku przez okno.

Plummer napisała w mediach społecznościowych, że uchwycony na nagraniu „słodki moment zmiękczył jej serce i sprawił, że chciała cofnąć wszystkie złe rzeczy, które powiedziała” o swoich podopiecznych. Dodała, że Jasper ma 10 miesięcy, a Bo tak kocha „swoje kocie rodzeństwo”, że dosłownie „doprowadza właścicielkę do szaleństwa ciągłym chaosem” .

