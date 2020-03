Ponad 420 tys. zakażonych koronawiursem. WHO mówi o „nowym epicentrum” pandemii

Podczas gdy liczba zakażeń nowym koronawirusem w Chinach, gdzie miała swój początek pandemia, zatrzymała się na nieco ponad 81,5 tys. nowymi arenami walki z COVID-19 stały się Europa i Stany Zjednoczone.

W USA zanotowano dotychczas ponad 55 tys. zachorowań, z czego połowę w stanie Nowy Jork, 10-krotnie więcej niż w Kalifornii. Hospitalizowano dotąd ponad 3200 osób. We wtorek liczba zgonów w USA z powodu koronawirusa wzrosła o 163, przekraczając 700.

Stany Zjednoczone mogą stać się „nowym epicentrum”

WHO ostrzega, że to Stany Zjednoczone mogą stać się „nowym epicentrum epidemii” . Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Harris podkreśliła, że obecnie widać „ogromne zwiększenie liczby zachorowań w USA” , co oznacza, że Stany „mają potencjał” , by tak się stało. Obecnie największe ogniska choroby COVID-19 znajdują się właśnie w USA oraz w kilku europejskich krajach. – Około 85 proc. przypadków, które zostały zgłoszone w ciągu ostatnich 24 godzin, pochodziło z rejonu europejskiego i ze Stanów Zjednoczonych – mówiła we wtorek Harris.

Europa walczy z koronawirusem

Dramatyczna jest nadal sytuacje we Włoszech. Według danych z wtorku w ciągu ostatniej doby wprawdzie zanotowano tam mniej nowych zakażeń – 3612, ale wzrosła za to liczba zgonów – do 634 na dobę. Łącznie we Włoszech od początku epidemii zarażonych zostało 69173 osób, a zmarło 6 820.

Zachorowań przybywa szybko także w Hiszpanii, gdzie mowa jest już o 42058 zakażonych i 2991 przypadkach śmiertelnych. Najtrudniejsza sytuacja jest w regionie Madrytu, gdzie potwierdzono ponad 12 tys. infekcji i 1,5 tys. zgonów.

Blisko 33 tys. zakażeń potwierdzono w Niemczech, a ponad 22,6 tys. we Francji. Iran informuje oficjalnie o 24,8 tys. zakażeń i 1934 przypadkach śmiertelnych, ale eksperci ostrzegają, że dane w przypadku tego kraju mogą być zaniżone.

Dużo zachorowań wykryto także w Szwajcarii – 9877, Korei Południowej – 9137, Wielkiej Brytanii – 8164, Holandii – 5585 czy Austrii – 5283.

Dane pochodzą ze strony https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html, dostęp w środę 25 marca o godz. 7:45.

