„Stawką jest ich życie”. Madonna pomaga osadzonym i personelowi więzień w czasie epidemii COVID-19

W Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad 1,1 mln przypadków zakażenia koronawriusem. Przy tak dużej skali rozwoju pandemii w tym kraju istnieją ogromne obawy o rozprzestrzenianie się COVID-19 m.in. w zakładach karnych. Na zagrożenie dla osadzonych i personelu uwagę zwróciła Madonna.

Maseczki dla więźniów

Gwiazda za pośrednictwem swojej fundacji Ray of Light wraz z organizacją REFORM Alliance ogłosiła, że przekaże do zakładów karnych 100 tys. maseczek. „Musimy powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 w więzieniach, jeśli chcemy zapobiec również rozprzestrzenianiu się choroby poza murami więzień” – alarmuje REFORM Alliance. Organizacji walczącej o prawa osób niesłusznie osadzonych w zakładach karnych wtóruje słynna piosenkarka. „Chrońmy więźniów i personel więzienny. Stawką jest ich życie” – napisała gwiazda na Instagramie.

Sponsorowane przez Madonnę środki ochrony trafią m.in. do więzień w hrabstwie Cook, a także w stanach Luizjana, Illinois, Nowy Jork czy Kalifornia. To kropla w morzu potrzeb. Jak podkreślił członek organizacji REFORM Alliance, w całej Ameryce w więzieniach przebywa około 2 mln osób, które są narażone na zakażenie. SARS-CoV-2 – Absolutnie kluczowe jest, by chronić więźniów i personel więzienny, zwłaszcza że w tych obiektach trudno jest przestrzegać wytycznych dotyczących dystansowania społecznego – wskazał Michael Rubin. Dodał, że w zakładach karnych, poza skazanymi, przebywa wiele osób w zw. z aresztowaniem tymczasowym czy naruszeniem zasad zwolnienia warunkowego.

Pro Civium pomaga więźniom w Polsce

W Polsce na los więźniów i ich rodzin w dobie epidemii koronawirusa zwraca uwagę m.in. Stowarzyszenie Pro Civium. Jego wolontariusze organizują m.in. infolinię 0800 201 211 i czat online (www.pomocpostpenitencjarna.pl) dla rodzin osób pozbawionych wolności w dobie zagrożenia epidemiologicznego. Aby móc rozwijać tę i inne metody pomocy, stowarzyszenie organizuje zbiórkę.

