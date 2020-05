Duvet challenge podbija sieć. Zobaczcie najciekawsze propozycje internautek

Pewna szwedzka influencerka, która prowadzi na Instagramie konto „Style by Nelli” zamieściła na swoim profilu zdjęcie, na którym zamiast sukienki ma na sobie błękitną poduszkę oraz szeroki, czarny pasek. Całość wygląda jak klasyczna sukienka mini. Pomysł na tyle spodobał się internautom, że zaczęli go powielać. Zdjęcie stało się niezwykle popularne i zainspirowało tysiące użytkowników Instagrama do zaprezentowania własnej wersji nietypowej sukienki.

„Duvet challenge” – nowe wyzwanie, na czym polega?

Po kolejnych tygodniach kwarantanny, użytkowniczki mediów społecznościowych wpadły na nowy-modowy pomysł, który przerodził się w wyzwanie cieszące się z dnia na dzień coraz większą popularnością. „Pillow challenge” zastąpiło „Duvet challenge”. Na czym polega wyzwanie? Internautki wcielają się w role projektantek mody, a jedynym materiałem, który mogą wykorzystać przy tworzeniu stylizacji jest właśnie kołdra. Efektami swojej pracy chwalą się w mediach społecznościowych. Kreacje różnią się długością, kolorem. Użytkowniczki Instagrama stylizacje uzupełniają innymi dodatkami, nadając im wyjątkowego charakteru. Obejrzyjcie galerię i dajcie znać, czy zamierzacie się dołączyć!

