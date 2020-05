Już ponad 90 tys. ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Spada dobowy bilans zgonów

Drugi dzień z rzędu – zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa – odnotowano w USA mniej niż tysiąc ofiar śmiertelnych. Poprzedni dobowy bilans informował o 820 zgonach.

W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 24 tys. Na blisko 11,8 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 508 tys. dało wynik pozytywny. Dziennie w Stanach Zjednoczonych przeprowadza się ponad 300 tys. testów.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Blisko jedna trzecia zgonów na COVID-19 w USA przypada na stan Nowy Jork (28 339). 10 439 osób zmarło z powodu koronawirusa w sąsiadującym z nim New Jersey, a 5 862 w Massachusetts. Łącznie w 18 stanach odnotowano ponad tysiąc zgonów.

Uaktualnione szacunki ekspertów z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle przewidują, że do 4 sierpnia umrze nawet do 143 tys. Amerykanów zakażonych SARS-CoV-2. Liczba ta została obniżona o ok. 4 tys. w porównaniu z poprzednimi prognozami.

