Tłumy na plażach. Powrócą wprowadzone wcześniej obostrzenia?

Gwałtowny wzrost liczby odwiedzających plaże w Europie po złagodzeniu obostrzeń wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa zaalarmował urzędników i ekspertów – podaje BBC. Władze Francji pewien czas temu, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji epidemicznej, otworzyły wejścia na wiele plaż. W środę departament Morbihan poinformował, że w pięciu gminach zostaną one zamknięte z powodu „niedopuszczalnego braku przestrzegania przez ludzi zasad zachowania dystansu społecznego”.

Nie inaczej przedstawia się sytuacja w Southend. „O 8 rano skończyłam nocną zmianę. (…) Kiedy spałam plaża w Southend była pełna ludzi do tego stopnia, że nie byli zdolni do zachowania społecznego dystansu” – napisała kobieta, która pracuje w domu opieki. „Dlaczego zawracam sobie głowę?” – pytała. Rada miasta Southend zaapelowała do plażowiczów o zachowanie dystansu i ostrzegła, że ​​jeżeli nie będą się stosować do zaleceń, może być konieczne zamknięcie wejść na plaże.

Dotychczas na świecie potwierdzono ponad 5 mln zakażeń koronawirusa, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 330 tys. Pozytywnie może napawać fakt, że ponad 2 mln pacjentów wyzdrowiało.

