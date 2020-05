Dziennikarka MSNBC do Trumpa: Jesteś okrutnym, chorym, odrażającym człowiekiem

Córka Zbigniewa Brzezińskiego i ceniona dziennikarka MSNBC nie wytrzymała, kiedy Donald Trump za pośrednictwem Twittera oskarżył jej męża, Joe Scarborough (również dziennikarza i byłego kongresmena), o udział w zabójstwie Lori Klausutis, zamordowanej 20 lat temu. „Kiedy otworzą sprawę ‘Psycho Joe’ na Florydzie? Czy uciekł już przed odpowiedzialnością za morderstwo? Dlaczego tak szybko i po cichu opuścił Kongres? Czy to nie oczywiste?” – pytał prezydent na Twitterze.

Śledztwo w tej sprawie wykazało jednak już wcześniej, że kobieta zmarła w wyniku zakrzepu krwi w mózgu. Nie wykryto też udziału osób trzecich. Sam Scarborough przebywał wówczas zresztą w Waszyngtonie, a nie w Fort Walton Beach na Florydzie, gdzie odkryto ciało. Z pracy w Kongresie zrezygnował też wcześniej, zanim dowiedziano się o śmierci asystentki.

Mika Brzezinski tym razem nie zamierzała jednak odnosić się wyłącznie do i tak ignorowanych prze Trumpa faktów. Zwróciła się do niego osobiście, jeszcze raz obarczając winą za tysiące ofiar śmiertelnych kroronawirusa w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wypunktowanie wszystkich błędów Trumpa przez Scarborough skłoniło polityka do napisania swojego tweeta.

– To jest chore. Donald, jesteś chorym, okrutnym, obrzydliwym człowiekiem. Zmuszać rodzinę tej kobiety, by znowu przechodziła przez to wszystko, zmuszać do tego jej męża, robić to tylko dlatego, że jesteś wściekły na Joe, który znów cię dzisiaj przyszpilił? Bo mówi prawdę i mówi jasno o twoim braku zainteresowania i empatii i braku zdolności do uporania się z tą potężną ludzką katastrofą, o tym, że tylko ją pogarszasz – mówiła.

– Pogarszasz wszystko każdego dnia. Nie nosisz nawet maski, żeby chronić ludzi przed twoimi zarazkami. A zarazki, które rozsiewasz na Twitterze? Nie powinieneś mieć takiej możliwości. Powinieneś usunąć te tweety, powinieneś się za siebie wstydzić – mówiła. – Donald, jesteś chorą osobą. Jesteś okrutnym, chorym, odrażającym człowiekiem – wyliczyła.

