Tworzą niecodzienny i przedziwny duet. Kot i pies stali się przyjaciółmi

Thor jest białym labradorem, a Simba rudym, pręgowanym kotem. Zwierzęta mieszkają razem ze swoimi właścicielami w Stanach Zjednoczonych i – jak wynika z ich konta w mediach społecznościowych – prowadzą zgodne i wspólne życie. Niecodzienny duet śledzi już niemal 25 tys. użytkowników Instagama, a fanów wciąż przybywa. Nic dziwnego, ponieważ zdjęcia psa i kota dowodzą, że przyjaźń między tymi gatunkami jest możliwa.

Thor i Simba nie tylko chętnie pozują do zdjęć, ale również wspólnie się bawią. Świadczą o tym nagrania zamieszczane przez ich właścicieli. Zwierzęta lubią również razem siedzieć przy oknie i obserwować to, co dzieje się przed ich domem. Szczególne zainteresowanie wzbudzają wówczas przejeżdżające w pobliżu samochody. I chociaż zapewne czasami pojawiają się między nimi nieporozumienia, to przegląd wpisów świadczy o tym, że czworonogi tworzą wręcz nierozłączny duet.