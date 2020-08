UE wyśle pomoc do Libanu. Tak wygląda Bejrut po eksplozji

We wtorek 4 sierpnia doszło do wybuchu w magazynach portu w Bejrucie. W wyniku zdarzenia co najmniej 100 osób straciło życie, a ponad 4 tys. zostało rannych. UE zadeklarowała Libanowi „pełne wsparcie” i uruchomiła Civil Protection Mechanism. CPM to narzędzie, które pomaga organizacji koordynować pomoc, której udzielają państwa członkowskie. Jak podaje CNN, w ramach wsparcia w trybie pilnym zostanie rozlokowanych „ponad 100 dobrze wyszkolonych strażaków” dysponujących specjalistycznym sprzętem. Z wstępnych deklaracji wynika, że w opisywanych działaniach mają uczestniczyć Holandia, Grecja oraz Czechy.

Wybuch w Bejrucie. Francja i Polska deklarują pomoc

Francja zadeklarowała, że wyśle do Libanu dwa samoloty wojskowe i 15 ton sprzętu. W najbliższy czwartek w Bejrucie pojawi się Emmanuel Macron, aby w symboliczny sposób okazać wsparcie mieszkańcom kraju, którym wstrząsnęła eksplozja.

Polska również zamierza wesprzeć Liban, o czym poinformował Mateusz Morawiecki na Twitterze. Premier przekazał, że wraz z ministrem MSWiA podjęli decyzję o niezwłocznym skierowaniu pomocy do Bejrutu. „W pierwszej kolejności na miejsce udadzą się nasi ratownicy z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zapewnimy też niezbędne wsparcie medyczne i pomoc poszkodowanym” – precyzował premier polskiego rządu.

Eksplozja w Bejrucie. Nagranie zniszczeń

Szacuje się, że eksplozja pozbawiła domów ponad 300 tys. osób, a bilans strat wciąż może rosnąć. Skalę zniszczeń doskonale widać na nagraniu z lotu ptaka. Wideo udostępnione przez „The Guardian” zostało dotychczas odtworzone blisko 400 tys. razy.