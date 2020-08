TikTok. Twórcy udają ofiary Holokaustu. „Z zaświatów” opowiadają, jak umarli

Na filmikach, które masowo są zamieszczane przez zdenerwowanych internautów na Twitterze, widzimy jak użytkownicy TikToka „stylizują się” na ofiary Holokaustu, np. dorabiając sobie siniaki i zakładając chusty na głowy. Na nagraniach opowiadają o tym, „jak umarli” .

„Och cześć, witaj w Niebie. Jak umarłeś? I dlaczego tak wyglądasz?” – pyta jedna z dziewczyn na TikToku. Udając inną osobę odpowiada: „Umarłam w komorze gazowej w Auschwitz” .

Inna nastolatka z kolei opowiada dłuższą historię: „Byłam w domu, robiłam gulasz. Naziści przyszli i wyważyli drzwi, po czym zaczęli mnie kopać i bić w moim własnym domu. Pokazali nam pociąg, w którym były już inne osoby z miasta. Wszyscy jechaliśmy do jednego miejsca... Auschwitz. Wiedzieliśmy, że już nigdy nie wrócimy” .

Część osób biorących udział w „trendzie” odgrywa z kolei scenki do utworu Bruno Marsa zatytułowanego „Locked Out Of Heaven” .