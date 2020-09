Francja. Już 42 departamenty w strefie czerwonej. „Jeden element budzi nasz niepokój”

– Wirus we Francji krąży coraz bardziej – powiedział premier. – Jeden element budzi nasz niepokój – po raz pierwszy od wielu tygodni obserwujemy znaczny wzrost liczby hospitalizowanych i osób wymagających intensywnej opieki medycznej – dodał. Współczynnik zakażeń wzrósł z 57 do 72 przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu jednego tygodnia. Jak przekazał szef rządu, wzrasta również odsetek pozytywnych wyników testów na koronawirusa.

Koronawirus we Francji. Ponad 9,4 tys. zakażeń w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 9 406 zakażeń koronawirusem, zmarło kolejnych 40 osób. Łączna liczba potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 wzrosła w piątek do 363 350. W sumie z powodu COVID-19 we Francji zmarły 30 893 osoby. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych pandemii kraj znajduje się na siódmym miejscu na świecie.

Premier Francji: Przeprowadzamy masowo testy

Castex nie ogłosił jednak kolejnych znaczących obostrzeń. Poinformował, że strategia rządu w walce z epidemią to przeprowadzanie masowych testów na koronawirusa i zachowywanie dystansu społecznego, jak również ochrona osób najbardziej narażonych na zakażenie i osób starszych. – Przeprowadzamy ponad 1 mln testów tygodniowo, jesteśmy trzecim krajem na świecie pod względem liczby przeprowadzanych testów – oznajmił premier.

Castex poinformował również, że lokalni prefekci zostali upoważnieni do wprowadzania lokalnie dodatkowych obostrzeń od poniedziałku. Marsylia, Bordeaux i Gwadelupa, terytorium zamorskie Francji, znajdują się pod szczególnym nadzorem z uwagi na rosnąca liczbę zakażonych – podał szef rządu.

Francja skraca kwarantannę

Castex poinformował o skróceniu czasu kwarantanny przewidzianej dla zakażonych koronawirusem z 14 do 7 dni, co zaproponowała we wrześniu Rada Naukowa.

Premier ogłosił również rekrutację dodatkowych 2 tys. pracowników służb medycznych, którzy będą odpowiedzialni za testowanie i nadzorowanie respektowania kwarantanny przez osoby zakażone.

Konferencja Castexa odbyła się z opóźnieniem, po posiedzeniu Rady ds. Bezpieczeństwa, która debatowała nad sytuacją sanitarną w kraju. Początkowo spodziewano się wystąpienia prezydenta Emmanuela Macrona i ministra zdrowia Oliviera Verana. Oba wystąpienia zostały jednak odwołane.

Z Paryża Katarzyna Stańko

