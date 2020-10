Fińska premier opublikowała zdjęcie bez stanika. Lawina komentarzy

Sanna Marin to 35-letnia premier Finlandii. Objęła ten urząd w zeszłym roku i od razu wywołała spore zainteresowanie. Nic w tym dziwnego, Marin jest najmłodszą w historii Finlandii, a także najmłodszą wśród obecnie urzędujących premierów na świecie.

Premier skupiła na sobie uwagę i teraz. Na swoim Instagramie poinformowała, że pozowała dla magazynu modowego „Trendin”. W poście znalazło się także zdjęcie – Sanna Marin bez stanika, w samej marynarce.

Taki ubiór nie spodobał się części komentujących, którzy uznali, że to zbyt wyzywające i nieadekwatne do pełnionego urzędu okrycie. Część użytkowników miała jednak inne zdanie – uważali, że ubiór nie ma w sobie niczego niestosowanego, a zarzuty krytykujących odebrali jako seksistowskie. W sieci ruszyła nawet akcja „Jestem z Sanną Marin”, w której ludzie publikują zdjęcia podobne do tego, jakie pokazała premier.

Oto odpowiedzi na zdjęcie fińskiej premier



Oto odpowiedzi na zdjęcie fińskiej premier



Oto odpowiedzi na zdjęcie fińskiej premier



Oto odpowiedzi na zdjęcie fińskiej premier



Oto odpowiedzi na zdjęcie fińskiej premier

Sanna Marin jest z wykształcenia prawniczką, specjalizującą się w prawie administracyjnym. W działalność polityczną zaangażowała się w ramach Socjaldemokratycznej Partii Finlandii. Przez wiele lat działała w niej jako przedstawicielka młodzieżówki partyjnej. Pierwszy raz do parlamentu dostała się w 2015 roku, w 2019 roku z powodzeniem otrzymała poselską reelekcję.