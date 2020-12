Erupcja wulkanu na Hawajach. Jest nagranie

Kilauea jest czynnym wulkanem leżącym na największej wyspie archipelagu Hawajów. Ostatnia erupcja miała miejsce we wrześniu 2018 roku, ale już od marca 2019 roku naukowcy odnotowywali stopniowe podnoszenie terenu wskazujące na to, że zbiornik magmy zaczyna się wypełniać. Do erupcji doszło w niedzielę, a poprzedziła ją seria trzęsień ziemi – podaje The Independent.

Erupcja wulkanu na Hawajach. Są filmiki

Pierwsze trzęsienia miały miejsce około godziny 22 czasu lokalnego, a ich siłę oceniono na 4,0 w skali Richtera. Zdaniem Amerykańskiej Służby Geologicznej wstrząsy wystąpiły pod południową flanką wulkanu, a erupcja miała miejsce w kraterze Halemaumau. Początkowo lawa była wyrzucana na wysokość 50 metrów.

Wydobywająca się z wulkanu lawa oraz chmura gęstego dymu stanowią zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, którzy zostali poproszeni o pozostanie w domach. Do sieci trafiły z kolei nagrania obrazujące skalę zjawiska.

