AstraZeneca pozwana przez Komisję Europejską. Chodzi o dostawę szczepionek

Stella Kyriakides, która w Komisji Europejskiej odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwa żywności poinformowała na Twitterze, że decyzję o pozwaniu firmy AstraZeneca podjęły wszystkie państwa członkowskie. Powodem wszczęcia postępowania sądowego są opóźnienia w dostawie szczepionek przeciw COVID-19 do państw należących do UE.

„Naszym priorytetem jest zapewnienie dostaw szczepionek w celu ochrony zdrowia Europejczyków”- dodała europejska komisarz. „Liczy się każda dawka szczepionki. Każda dawka szczepionki ratuje życie” – podkreśliła.

twitter

Problemy z dostawą szczepionki od AstraZeneca

Przypomnijmy, już w marcu informowano, że AstraZeneca dostarczy Unii Europejskiej 30,1 mln dawek preparatu do końca marca oraz kolejne 20 mln szczepionek w kwietniu. To zaledwie jedna trzecia umownych zobowiązań i spadek o 25 proc. w stosunku do zapewnień, złożonych w lutym.

Pod koniec lutego Pascal Soriot obiecał Parlamentowi Europejskiemu, że jego firma spróbuje dostarczyć do UE 40 milionów dawek do końca marca. Z dokumentu wynika jednak, że już 24 lutego koncern oszacował prognozę dostaw do UE na 34 mln dawek w okresie od stycznia do końca marca, czyli znacznie poniżej 90 mln dawek, wcześniej zakontraktowanych.

Czytaj też:

Dramatyczne sceny w Indiach. Ludzie walczą o tlen, palą zmarłych na ulicach. Epidemia rozwija się błyskawicznie