Suzuki zamknie fabryki w Indiach. Przekaże tlen służbie zdrowia

Suzuki ogłosiło zamknięcie trzech fabryk w stanach Hariana i Gudźarat w Indiach. Producent samochodów chce udostępnić tlen na cele medyczne, aby pomóc w walce ze zmutowanym wariantem koronawirusa. Suzuki wyjaśniło, że w ramach procesu produkcji wykorzystuje w swoich fabrykach niewielką ilość tlenu. Znacznie więcej zużywają producenci podzespołów.

Suzuki udostępni tlen na potrzeby medyczne

Tlen jest używany m.in. do spawania. Firma stwierdziła, że „w obecnej sytuacji w Indiach cały dostępny tlen powinien zostać wykorzystany do ratowania życia”. Suzuki zapewniło, że decyzja nie spowoduje zmniejszenia produkcji. Przyśpieszone zostaną prace konserwatorskie, które odbędą się od 1 do 9 maja. Pierwotnie przerwę zaplanowano na czerwiec.

Indie zmagają się obecnie z kolejną falą koronawirusa, która spowodowała niedobory tlenu w całym kraju. Tamtejszy rząd zdecydował, że cały tlen ma zostać przeznaczony na cele medyczne zamiast przemysłowe. Obecnie dochodzi do sytuacji, że ludzie kupują butle tlenowe i koncentratory tlenu na czarnym rynku. Dodatkowo brakuje miejsc w szpitalach, a na ulicach płoną stosy pogrzebowe.

Koronawirus w Indiach

Obecnie w Indiach jest ponad 3 miliony aktywnych przypadków COVID-19. Łącznie odnotowano 18,3 mln zakażeń SARS-CoV-2, zmarło ponad 204 tys. osób. Kolejne dni przynoszą rekordowe dane. W środę potwierdzono 3 293 zgonów dziennie. Wynik został pobity dzień później, kiedy odnotowano 3 645 śmiertelnych przypadków. W czwartek zaraportowano też 379 257 infekcji koronawirusa.

