Obowiązkowe szczepienia, zmiany od 1 sierpnia i „karnet zdrowotny”. Szereg decyzji Macrona

Emmanuel Macron 12 lipca wygłosił telewizyjne przemówienie, w którym zawarł wszystkie plany władz na walkę z pandemią i upowszechnienie szczepień przeciwko koronawirusowi. Według najnowszych danych około 40 proc. populacji Francji jest zaszczepione. Jednocześnie nad Loarą rozprzestrzenia się wariant Delta koronawirusa i władze szukają wyjścia z tej sytuacji.

Koronawirus we Francji. Emmanuel Macron ogłasza obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia

Prezydent Francji nakazał wszystkim pracownikom służby zdrowia w kraju, by zaszczepili się przeciwko COVID-19. Macron wskazał też termin graniczny – ma się to stać do 15 września 2021 roku. Z jego słów wynikało, że po 15 września pracownicy służby zdrowia muszą przygotować się na to, że w kraju rozpocznie się sprawdzanie, kto jest zaszczepiony, a jeśli tego nie zrobi, rozpocznie się „nakładanie sankcji”. Nie padły jednak informacje na temat ewentualnych kar dla pracowników służby zdrowia, którzy się nie zaszczepią.

Francuski prezydent zaapelował też do wszystkich obywateli, by jak najszybciej się zaszczepili. – Im więcej osób się zaszczepi, tym mniej przestrzeni zostawimy wirusowi na rozprzestrzenianie się – podkreślał.

Pandemia we Francji, Macron o „karnecie zdrowotnym”

Emmanuel Macron ogłosił też, że od 1 sierpnia zacznie funkcjonować „paszport zdrowotny” czy też „karnet zdrowotny”.

– Od początku sierpnia karnet zdrowotny będzie obowiązywał w kawiarniach, restauracjach, szpitalach, domach opieki, transporcie dalekobieżnym (samoloty, pociagi, autobusy) – mówił prezydent Francji. Wyliczał, że już od 21 lipca korzystanie z takiej przepustki zdrowotnej zostanie wprowadzone w miejscach wypoczynku i kultury (kina czy teatry).

Taki „karnet zdrowotny” będzie wydawany tym osobom, które: