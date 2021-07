Jeff Bezos poleciał w kosmos. Tak wyglądał pierwszy lot Blue Origin

Jeff Bezos o godz. 15:12 wystartował z portu kosmicznego Van Horn w Teksasie w USA i udał się w przestrzeń kosmiczną. W prywatnej rakiecie New Shepard jego firmy kosmicznej Blue Origin towarzyszyła mu trójka współpasażerów. Jego brat Mark, 82-letnia Wally Funk i 18-letni Oliver Daemen.

Jeff Bezos poleciał w przestrzeń kosmiczną w rakiecie od Blue Origin

Rakieta od Blue Origin osiągnęła pułap 106 km nad Ziemią. Przekroczyła tym samym umowną granicę atmosfery i kosmosu, tzw. linię Karmana. Jeszcze przed jej pokonaniem, około trzech minutach od startu, kapsuła odłączyła się od samej rakiety New Shepard. Rakieta, wykorzystując silniki, wylądowała po około 7,5 minuty od momentu startu. W tym czasie osoby w kapsule przez około trzy minuty byli w stanie nieważkości.

Następnie uczestnicy lotu w przestrzeń kosmiczną rozpoczęli procedurę powrotu. Po wejściu w atmosferę na odpowiedniej wysokości otworzone zostały trzy specjalne spadochrony. Tuż przed samym lądowaniem kapsuła uruchomiła specjalny system, który zabezpieczał załogę przed zbyt twardym lądowaniem. Łącznie kosmiczna podróż trwała więc około 11 minut.

Jeff Bezos uprzedzony przez Virgin Galactic Richarda Bransona

Lot od Blue Origin to drugi załogowy komercyjny lot kosmiczny. Jeffa Bezosa uprzedził Virgin Galactic Richarda Bransona. Rakieta New Shepard przewyższyła jednak wysokość lotu rakiety Bransona. Termin lotu Bezosa odbył się w rocznicę pierwszego lądowania ludzi na księżycu, które miało miejsce w 1969 r. Do zdarzenia doszło podczas misji załogowej Apollo 11.

