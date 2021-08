Katastrofa rosyjskiego Iła-112V. Maszyna rozbiła się pod Moskwą

W miejscowości Kubinka pod Moskwą doszło do katastrofy eksperymentalnego samolotu transportowego Ił-112V. Na nagraniach widać, że w samolocie najpierw doszło do pożaru jednego z silników, po czym piloci stracili panowanie nad maszyną. Do sytuacji doszło podczas podchodzenia do lądowania. Był to lot testowy.

Wstępne przyczyny katastrofy

Jak podaje agencja Interfax na pokładzie maszyny znajdowały się trzy osoby. Jak podają źródła, na które powołuje się agencja samolot przechodził test, który miał sprawdzić, jak sprawdza się w przypadku nadmiernego obciążenia. Obecnie najbardziej prawdopodobną hipotezą jest więc awaria sprzętu. Drugą ze wstępnych hipotez jest błąd załogi. Jest brana pod uwagę głównie dlatego, że samolot rozbił się aż 1,5 km od pasa startowego.

Samolot Ił-112V jest pierwszą konstrukcją całkowicie wyprodukowaną w Rosji od upadku Związku Radzieckiego. Zakłada się, że zastąpi wysłużone Antonowy 25 i 26. Jest przystosowany do transportu do 5 ton sprzętu. Może być wykorzystywany do celów wojskowych oraz cywilnych.

twitter