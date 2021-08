Mudżahedini staną przeciwko talibom? Jest mocna zapowiedź i apel do USA

Przypomnijmy, że po tym, jak po wieloletniej obecności w Afganistanie, wojska amerykańskie opuściły kraj, do władzy doszli tam talibowie. W błyskawicznym tempie zaczęli oni przejmować kolejne prowincje, aż dotarli do Kabulu. Prezydent Afganistanu uciekł w popłochu. Podobnie chciało także uczynić wielu innych Afgańczyków, którzy przybyli w tym celu na lotnisko w Kabulu.

Tam rozegrały się dramatyczne sceny. Ludzie za wszelką cenę usiłowali dostać się do samolotu, którym odlecą z kraju. Choć talibowie zapewniali, że nikomu, kto popierał działania USA na terenie Afganistanu, nie stanie się krzywda, Afgańczycy nie dawali temu wiary. Słowom talibów przeczą również doniesienia, że na zajmowanych terenach zaprowadzają swoje prządki brutalną ręką. Jak w rozmowie z agencją Reutera powiedział jeden z przedstawicieli talibów, w Afganistanie nie będzie miejsca na demokrację. Talibowie planują zaprowadzić w kraju prawo szariatu.

Mudżahedini staną przeciwko talibom?

Na stronie „Washington Post” pojawił się artykuł, w którym talibom postanowił odpowiedzieć syn przywódcy mudżahedinów i Sojuszu Północnego Ahmada Szaha Masuda – Ahmad Masud. „Piszę z Doliny Pandższeru, gotowy do pójścia w ślady mojego ojca, z mudżahedinami przygotowanymi by raz jeszcze zmierzyć się z talibami. Mamy zapasy amunicji i broni, które cierpliwie gromadziliśmy, bo wiedzieliśmy, że ten dzień nadejdzie” – zapowiada.

Masud informuje również, że pod jego komendą znajduje się część afgańskich sił specjalnych. Zaapelował jednak do USA, Wielkiej Brytanii i Francji o pomoc, gdyż bez sojuszników nie uda mu się odeprzeć talibów. „Wciąż możecie wiele zrobić, by pomóc sprawie wolności. Jesteście naszą jedyną nadzieją” – dodał.

Kim jest Ahmad Masud?

Ahmad Masud to syn słynnego przywódcy Sojuszu Północnego zrzeszającego mudżahedinów. Mudżahedini to partyzanci walczący od czasów wojny domowej w trakcie rządów postkomunistów w Afganistanie. Po walkach z postkomunistami, mudżahedini ścierali się z talibami. Ahmad Szah Masud, czyli ojciec autora apelu, został zamordowany na kilka dni przed atakami terrorystycznymi w USA z 11 września 2001 roku. Gdy Amerykanie weszli następnie do Afganistanu, mudżahedini byli ich sojusznikami.

Wspomniana przez Masuda Dolina Pandższeru to aktualnie jedyny region, którego nie kontrolują talibowie. Ma tam również przebywać Amrullah Saleh – dotychczasowy wiceprezydent kraju, który po ucieczce prezydenta ogłosił się przywódcą państwa.

