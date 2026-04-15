Dlaczego prezydent nie zaprasza sędziów TK? „To głupsze niż Monty Python”

Prezydent nie zaprasza sędziów TK, aby złożyli wobec niego ślubowanie. Nie zaprasza, bo nie ma przepisu, który by mu to nakazywał. Natomiast jest durny przepis, że nie mogą zacząć wykonywać pracy sędziego TK bez złożenia takiego ślubowania. To głupsze niż Monty Phyton.

W miarę sensownie przestrzegane jest w Rzeczpospolitej jedynie to prawo, które chroni praw przestępców, nawet zwyrodniałych przestępców i prawo, które chroni zwierzęta.

Nikt się nie odważy pozbawić mordercę prawa do ostatniego słowa. A jednocześnie sądy pozwalają fiskusowi na niewypowiedzenie się obywatela przed wydaniem niekorzystnej dla niego decyzji, bo to i tak nie miało wpływu na wynik sprawy. Nieśmiało spytam dlaczego ostatnie słowo mordercy jest ważniejsze?

Obywatele pozbawieni godności