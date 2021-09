Królowa Elżbieta II wysłała list do... Korei Północnej. Pałac się tłumaczy

Informacja o liście, który królowa Wielkiej Brytanii wysłała do potępianego przez świat włodarza Korei Północnej Kim Dzong Una, błyskawicznie wybrzmiała w brytyjskich mediach. Królowa Elżbieta II wysłała wiadomość z gratulacjami do mieszkańców Korei Północnej z okazji ich narodowego święta – 73. rocznicy powstania ich państwa, która przypadała na 9 września. „Z okazji obchodzonego przez mieszkańców Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Święta Narodowego przesyłam im dobre życzenia na przyszłość” – brzmiała wiadomość od królowej Elżbiety II, którą zacytowały północnokoreańskie media.

Rzecznik Pałacu Buckingham tłumaczy powody wysłania listu

CNN skontaktował się z rzecznikiem Pałacu Buckingham, by wyjaśnić, dlaczego królowa pisze do Kim Dzong Una. Rzecznik potwierdził wysłanie listu i wskazał, że wiadomość została przygotowana przez brytyjskie Biuro Wspólnoty i Rozwoju (FCDO) i nie stanowi żadnej nowości w relacjach z krajem Kim Dzong Una. „Jej Wysokość we wszystkich kontaktach z innymi szefami państw działa zgodnie z radą FCDO. Podobnie jak w poprzednich latach, królowa wysłała wiadomość do mieszkańców KRLD z okazji ich święta narodowego” – wyjawił rzecznik Pałacu Buckingham.

Choć praktyka ta nie jest niczym nowym, nie dziwi fakt, że wywołuje kontrowersje. Korea Północna pod rządami Kim Dzong Una jest bowiem przedmiotem licznych sporów międzynarodowych i obaw. Wiadomość od królowej Elżbiety II dotarła do Korei Północnej na krótko przed testem nowych pocisków dalekiego zasięgu, który był odnotowany przez światowe media jako kolejny krok w kierunku militaryzacji kraju i prowadzenia polityki zastraszania przeciwników.

