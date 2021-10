Joanna S. w rękach policji. Międzynarodowe poszukiwania trwały kilka lat

„Wspólne działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i Policji pozwoliły na zatrzymanie Joanny S. i Mikaela S., podejrzanych o oszustwo na wielką skalę przy prowadzeniu fikcyjnego obrotu dziełami sztuki” – brzmi komunikat służb specjalnych. Osiągnięciem chwali się również na Twitterze rzecznik koordynatora ds. służb Stanisław Żaryn.

twitter

Joanna S. w rękach policji. Ukrywała się w Hiszpanii

Do zatrzymania Joanny S. doszło 20 października w Hiszpanii. Organizatorzy procederu, o którym mowa mieli przebywać na terenie tego państwa od 2019 roku. Joanna S. i Mikael S. poszukiwani byli listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz Czerwoną Notą Interpolu już od kilku lat.

Ostatnio o Joannie S. przypomniano ponownie w kontekście „Pandora Papers”, w których znalazła się „bohaterka” z Polski. S. miała obiecywać inwestorom łatwy i szybki zysk poprzez inwestowanie w dzieła sztuki. Pieniądze miały być jednak później „prane” na Cyprze, dzięki czemu wyprowadzano je z obiegu i wykradano, nie zwracając wielu inwestorom ich wpłat. Wśród oszukanych osób mieli się znaleźć m.in. szef NIK Marian Banaś, czy aktorka Grażyna Wolszczak. Jak jednak informował Polsat News, Marian Banaś zainwestował na takim etapie, że nie stracił pieniędzy.

Straty z tytułu procederu szacuje się na około miliard złotych. W sumie, w okresie od listopada 2016 r. do października 2017 r., zatrzymani skłonili do zawarcia niekorzystnych umów około 2 tys. osób – podają służby. Zatrzymani czekają teraz na ekstradycję do Polski.

Czytaj też:

Polak zginął w Hadze wepchnięty pod tramwaj. Zatrzymano trzech nastolatków