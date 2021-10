„Prawa ręka” Hillary Clinton padła ofiarą napaści seksualnej. „W jednej chwili wszystko się zmieniło”

Była doradczyni Hillary Clinton Huma Abedin opowiedziała o szczegółach sytuacji z połowy 2000 r. Niewymieniony z nazwiska i przynależności partyjnej polityk miał po kolacji zaprosić Abedin do swojego domu na kawę. – Wtedy, w jednej chwili, wszystko się zmieniło. Usiadł po mojej prawej stronie, objął mnie lewą ręką i pocałował, wsuwając język do moich ust i przyciskając mnie do sofy – wspomniała była współpracowniczka Clinton, cytowana przez BBC.

Po tym, jak senator miał rzucić się na Abedin, kobieta miała odepchnąć polityka i uciec. – Byłam wtedy zszokowana. Chciałam tylko wyrzucić z głowy ostatnie 10 sekund – przyznała 45-latka. Abedin ujawniła, że potem „powiedziała coś, co wymyśliłaby tylko dwudziestoparoletnia wersja jej samej”. Padło „przepraszam” a współpracownica Clinton „wyszła, starając się wyglądać jak najbardziej lekceważąco, jak to tylko jest możliwe”.

USA. Była doradczyni Hillary Clinton Huma Abedin o napaści seksualnej ze strony senatora

Abedin opisała wszystko w swojej książce „Oba/I: Życie w wielu światach”. Premierę wspomnień 45-latki zaplanowano na przyszły tydzień. Abedin powiedziała w CBS, że polityk „pocałował ją w bardzo szokujący sposób”. Była doradczyni Clinton dodała, że nie wiedziała, jako poradzić sobie z tą sytuacją. Abedin zaznaczyła jednak, że senator spędził potem sporo czasu na przepraszaniu jej i upewnianiu się, że wszystko było w porządku.

Była prawa ręka Clinton, opisała również w książce swoją złość skierowaną w stronę byłego męża. Anthony Winer był kongresmenem Partii Demokratycznej. Jego karierę zniszczyły skandale seksualne. Były mąż Abedin został skazany na 21 miesięcy pozbawienia wolności i grzywny.

