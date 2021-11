Autokar spłonął na autostradzie. Co najmniej 46 osób nie żyje

Tuż po godzinie 2 w nocy we wtorek 23 listopada w okolicach wsi Bosnek w zachodniej Bułgarii doszło do tragicznego wypadku. Autokar jadący autostradą z Turcji do Macedonii Północnej rozbił się, a kilka chwil później stanął w płomieniach.

Bułgaria. Autokar stanął w płomieniach. Bilans ofiar

W wyniku zdarzenia co najmniej 7 osób zostało ciężko rannych. Podróżni zostali przewiezieni do Instytutu Pilnej Pomocy Medycznej w Sofii. Nikołaj Nikołow, szef wydziału bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dodał, że wskutek odniesionych obrażeń zmarło co najmniej 46 osób. Wśród ofiar są także dzieci. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że wszyscy pasażerowie byli obywatelami Macedonii Północnej.

Lokalne władze przekazały, że odcinek autostrady od wsi Daskałowo do Dolnej Dikani jest zamknięty. Przyczyny wypadku pozostają na razie nieznane. Śledztwo w tej sprawie prowadzą bułgarskie służby.

