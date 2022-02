Morawiecki po spotkaniu z Johnsonem: Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO

Głównym tematem spotkania premierów Polski i Wielkiej Brytanii była kwestia bezpieczeństwa w regionie z uwzględnieniem działań Rosji wobec Ukrainy. – Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i musimy dbać o nasze sojusze. Te kruche czasy tworzą dodatkowe wyzwania, które są dzisiaj między nami i Wielka Brytania dała wspaniały dowód solidarności z Ukrainą, Polska i całą wschodnią częścią NATO – stwierdził Mateusz Morawiecki po zakończeniu rozmów.

Morawiecki o celach Putina

Według szefa polskiego rządu tam, gdzie punktem odniesienia jest polityka imperialna, tam wszystko może stać się narzędziem agresji – zarówno gazociąg, migranci czy internet. – Rosja stawia przed nami alternatywę – albo będzie suwerenna Ukraina albo pokój i spokój. To fałszywa alternatywa. Chcemy prawa narodów państw do samostanowienia i prawa do obrony swojej integralności terytorialnej – tłumaczył polityk PiS.

– Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO. Dlatego my musimy zdecydowanie pokazywać, jak bardzo jesteśmy spójny. Bo jesteśmy spójni. Pragnę podziękować w tym momencie polskim i brytyjskim żołnierzom – podkreślał.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Londyn dzieli od Kijowa ponad 2000 km, ale to, że staramy się dzisiaj razem działać na rzecz pokoju na wspólnej wschodniej flance świadczy o tym, jak ważne są translatlantyckie więzy dla Wielkiej Brytanii i dla Polski.

Johnson o bezpieczeństwie Polski

– Polska ma kluczową rolę w naszym zbiorowym bezpieczeństwie. Sto ostatnich lat pokazało nam, że jeśli Polsce grozi agresja, to tak naprawdę groźba dotyczy nas wszystkich. Kiedy Polska jest zagrożona, to Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc, podobnie jak Polska jest gotowa pomóc nam. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać – mówił Boris Johnson po spotkaniu.

– Powinniśmy dążyć do deeskalacji i do tego, aby przekonać Putina do wycofania się. Podążamy ścieżką dyplomacji, po to aby napięcie na granicy ukraińskiej opadło – stwierdził Johnson. – Uważamy, że każdy naród ma prawo wybrać kto nim rządzi i do jakiej organizacji międzynarodowej chce wstąpić – zaznaczył premier Wielkiej Brytanii.

Od grudnia 2021 roku w Polsce przebywa ponad 100 żołnierzy brytyjskich wojsk inżynieryjnych, którzy wspierają polskie wojsko w budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej.

