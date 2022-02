NA ŻYWO: Relacje Rosja-Ukraina. Najnowsze informacje z 18 lutego

Zagraniczne media, w tym m.in. Deutsche Welle, informują o wydaleniu z Rosji zastępcy ambasadora USA w tym kraju. Bartle Gorman miał zostać wydalony w ramach działań odwetowych



Jens Stoltenberg zwołał konferencję prasową, na której omówił bieżącą sytuację dotyczącą kryzysu na linii Rosja-Ukraina. Przekazał, że mimo zapewnień płynących ze strony Rosji, z których wynika, że wycofuje część swoich wojsk zgromadzonych w okolicach granicy sąsiada, nie można potwierdzić tej informacji. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego poinformował, że zachodzą obawy, że Rosja próbuje „stworzyć pretekst” do przeprowadzenia zbrojnego ataku na Ukrainę

Szefowa brytyjskiego MSW Priti Patel potwierdziła, że Wielka Brytania likwiduje tzw. złote wizy, z których masowo korzystają rosyjscy oligarchowie – podaje BBC. Wcześniej, szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow ostrzegał, że jeśli Wlk. Brytania zdecyduje się na taki ruch, Rosja wprowadzi środki odwetowe



Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Rosji została zapytana na konferencji prasowej, dlaczego jej zdaniem Polska gości amerykańskie wojska na swoim terytorium. – Polski rząd działa w interesie USA, a nie własnego narodu – skomentowała Maria Zacharowa, cytowana przez białoruską państwową agencję prasową Biełta



Ukraina, Wielka Brytania i Polska ogłaszają utworzenie trójstronnego sojuszu. „Nasze trzy kraje zwiększą wspólne wysiłki na rzecz ochrony stabilności i budowy odporności Ukrainy, wzmacniając demokrację na granicy Europy Wschodniej” – czytamy w komunikacie podpisanym przez ministrów spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii

10:50 Agencja AFP podaje, że liczba żołnierzy rosyjskich wokół Ukrainy osiągnęła 149 tys. 10:39 Szef Pentagonu spotka się w Warszawie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem



twitter.com 10:29 Nowe manewry wojskowe, które mają się odbyć w sobotę, będą nadzorowane przez Władimira Putina



twitter.com 10:10 Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu przeprowadzi rozmowę telefoniczną ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Spotkanie zainicjowały Stany Zjednoczone – poinformowało rosyjskie ministerstwo



twitter.com 9:51 Na łamach niemieckiego dziennika „Die Welt” ukazał się artykuł autorstwa Andrzeja Dudy. „Napięta sytuacja wokół Ukrainy jest prawdziwym egzaminem dla całej wspólnoty Zachodu: dla wszystkich krajów, które ją tworzą, dla ich przywódców, liderów opinii oraz mediów” – stwierdził prezydent



Andrzej Duda dla „Die Welt”: To prawdziwy egzamin dla całej zachodniej wspólnoty 9:17 W Moskwie pojawił się Aleksander Łukaszenka



twitter.com 9:06 Dzisiaj w Kijowie przebywa senacka delegacja z Polski. Chwilę przed godz. 9 rozpoczęła się konferencja z udziałem Tomaszem Grodzkim. - Choć wielu odradzało nam ten przyjazd z powodu trudnej sytuacji, ale my nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że musimy być tu i teraz - mówił marszałek Senatu 8:14 Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że kolejne oddziały, które dotychczas przebywały m.in. w Kursku, wycofują się do swoich baz. To kolejny raz, gdy w ostatnich tygodniach Rosja utrzymuje, że wycofuje siły z okolic granic Ukrainy



Rosja znowu zapewnia, że wycofuje wojska z granic z Ukrainą. Rzecznik opublikował listę wracających jednostek 7:51 - Ostrzał, do którego doszło w czwartek na wschodzie Ukrainy, można porównywać do incydentu w wiosce Mainila w 1939 roku przy granicy fińsko-radzieckiej, co stało się przyczyną wybuchu wojny zimowej – uważa przewodniczący komisji spraw zagranicznych parlamentu Finlandii Jussi Halla-aho 7:31 18 lutego 2022 roku o godz. 12.30 Andrzej Duda przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Obrony Stanów Zjednoczonych Lloyda Austina 7:20 Brytyjski resort obrony w czwartek 18 lutego zamieścił na Twitterze materiały pokazujące możliwy przebieg rosyjskiego ataku na Ukrainę. Odkłamywano w nich twierdzenia o zażegnaniu kryzysu i masowym wycofaniu wojsk większego z sąsiadów



Tak zaatakuje Rosja? Brytyjskie ministerstwo ujawniło plan inwazji na Ukrainę 7:04 Najnowsze wieści od szefa MON



twitter.com 6:43 Także dzisiaj w Moskwie dojdzie do spotkania Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki 6:41 Dziś prezydent Joe Biden przeprowadzi wideokonferencję z udziałem sojuszników USA – przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii, a także UE i NATO poświęcone umacnianiu obecności wojskowej Rosji u granic Ukrainy 6:23 Wywiad USA twierdzi, że wycofanie wojsk rosyjskich było podstępem – podaje "Washington Post". 6:08 Rosja zaprezentowała swoje stanowisko w sprawie „gwarancji bezpieczeństwa”. To odpowiedź na dokument USA, który został wysłany pod koniec stycznia



„Oświadczamy, że strona amerykańska nie przekazała konstruktywnej odpowiedzi na podstawowe elementy projektu traktatu ze Stanami Zjednoczonymi, który został przygotowany przez stronę rosyjską w sprawie gwarancji bezpieczeństwa” – czytamy. W dalszej części komunikatu Kreml zaznacza, że „niepokojąca jest rosnąca aktywność militarna Stanów Zjednoczonych i NATO bezpośrednio przy granicach Rosji”

Prowokacje w Donbasie? Prorosyjscy separatyści oskarżają władze Ukrainy