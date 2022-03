Senator z USA ma pomysł na zakończenie wojny na Ukrainie. Sugeruje „zlikwidowanie” Władimira Putina

„Czy jest w Rosji Brutus? Czy jest w rosyjskim wojsku skuteczniejszy pułkownik Stauffenberg?” – napisał Lindsey Graham. Senator z USA nawiązał wpisem do Marka Juniusza Brutusa, który należał do przywódców spiskowców przeciwko Juliuszowi Cezarowi i był jednym z zabójców rzymskiego dyktatora. Z kolei Claus von Stauffenberg to niemiecki oficer, który zrealizował nieudany zamach na życie Adolfa Hitlera.

„Jedynym sposobem, aby to się zakończyło, jest zlikwidowanie tego człowieka przez kogoś w Rosji” – kontynuował Graham sugerując, że jedynie śmierć Władimira Putina może zakończyć wojnę na Ukrainie. „Wyświadczyłbyś swojemu krajowi – i światu – wspaniałą przysługę” – przekonywał amerykański polityk. Graham podobne słowa wypowiedział wcześniej w telewizji Fox News.

„Jedynymi ludźmi, którzy mogą to naprawić, są Rosjanie. Łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Jeśli nie chcecie żyć w mroku do końca życia, być odizolowani od reszty świata w skrajnej nędzy i żyć w ciemności, musicie stanąć na wysokości zadania” – podsumował w mediach społecznościowych republikański senator.

Słowa Grahama spotkały się z krytyką jego koleżanki z konserwatywnej partii. „To nieodpowiedzialne i niebezpieczne w czasie, gdy wszyscy modlimy się o pokój i za naród ukraiński. Potrzebujemy przywódców ze spokojnym umysłem i mądrością. Nie żadnych krwi, podżegających do wojny polityków, którzy domagają się zabójstw. Amerykanie nie chcą wojny” – napisała senator Marjorie Taylor Greene.

