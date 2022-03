Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy podał liczbę zabitych ukraińskich żołnierzy

Informację o stratach ukraińskiej armii Zełenski przekazał podczas niemal godzinnej rozmowy z zagranicznymi dziennikarzami, która odbywała się w sobotę. U nas zginęło około 1300 żołnierzy, a z Rosji - ponad 12 tysięcy – mówił Zełenski. Podkreślił, że straty wroga są niemal 10-krotnie większe. Zaznaczył jednak, że smutnym jest fakt, ze 12 tys. rosyjskich matek otrzyma ciała swoich synów.

Zełenski o „kolosalnych stratach” Rosjan

O stratach wrogiej armii prezydent Ukrainy mówił podczas sobotniego wystąpienia. – Straty rosyjskich sił są kolosalne – mówił, podkreślając, że dynamika strat okupanta jest taka, iż można stwierdzić, że jest to największe uderzenie w rosyjską armię od dziesięcioleci. Jak mówił, rosyjscy żołnierze poddają się do niewoli całymi grupami lub uciekają do Rosji. – Stracili już ponad 360 czołgów, 1205 pojazdów opancerzonych, 60 samolotów, ponad 80 śmigłowców – nie wliczając w to strat z minionej nocy i tego ranka – powiedział prezydent.

