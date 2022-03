Królowa Elżbieta II pojawiła się publicznie po raz pierwszy od miesięcy. Uroczystość jest szczególna

Elżbieta II pojawiła się we wtorek publicznie po raz pierwszy od pięciu miesięcy, poruszając się przy pomocy laski – poinformował portal CNN. Brytyjska monarchini dołączyła do rodziny królewskiej i innych dygnitarzy na nabożeństwie żałobnym w Opactwie Westminsterskim ku czci jej męża księcia Filipa, który zmarł w kwietniu zeszłego roku.

Wśród zgromadzonych obecni byli m.in. książę Karol, jego syn Wiliam wraz z żoną Kate, przedstawiciele ok. 30 rodzin królewskich oraz premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Zabrakło natomiast księcia Harry’ego oraz jego żony Megan. Łącznie w uroczystości mogło wziąć udział około 1,8 tys. osób, co jest poważną różnicą w stosunku do uroczystości pogrzebowych. Wówczas w związku z surowymi przepisami COVID-19 w nabożeństwie wzięło udział jedynie 30 żałobników.

Królowa Elżbieta II widziana po raz pierwszy publicznie od dawna

Po raz pierwszy od czasu pogrzebu swojego ojca w oficjalnym wydarzeniu wziął udział książę Andrzej, który pomógł Elżbiecie II dostać się na swoje miejsce w świątyni. Według analityków był to wyraz poparcia brytyjskiej królowej dla syna. Wszystko przez oskarżenia dotyczące wykorzystywania seksualnego przez księcia Yorku nieletniej Virginii Giuffre, do czego doszło przed laty.

W październiku 2021 r. pojawiły się obawy dotyczące stanu zdrowia Elżbiety II. Brytyjska królowa została zmuszona spędzić noc w szpitalu, a następnie odpoczywać. W lutym 2022 Elżbieta II chorowała na koronawirusa. Z powodu problemów zdrowotnych monarchini odwołała lub ograniczyła wiele swoich aktywności i obowiązków. Elżbiety II wzięła udział jedynie w jednym ważnym wydarzeniu publicznym, kiedy uroczyście otworzyła nową sesję parlamentu Walii.

Czytaj też:

Książę i księżna Cambridge przywitani protestem na Jamajce