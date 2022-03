Czarnobyl jak Biełgorod? Ukraińska wicepremier bije na alarm i apeluje do ONZ

We wtorek w pobliżu miasta Biełgorod doszło do eksplozji składu amunicji. Niewykluczone, że jej przyczyną była samodetonacja, lub ludzki błąd. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała, że do podobnej sytuacji, tylko z o wiele większymi konsekwencjami, może dojść w Czarnobylu.

Zdaniem Rosjan przyczyną wybuchu składu z bronią w pobliżu Biełogordu był atak Ukrainy. W komunikatach opublikowanych przez TASS we wtorek wieczorem przekazano, że „według meldunku sołtysa wśród mieszkańców wsi nie było ofiar”. W środę wicepremier Ukrainy przekazała jednak, że zdaniem Rosjan mogło tam dojść do eksplozji „z powodu czynnika ludzkiego”. Czarnobyl jak Biełogord? Wicepremier apeluje do ONZ „Wczoraj ich [Rosjan – przyp. red.] skład amunicji wyleciał w powietrze w pobliżu Biełgorodu w Rosji. Z militarnego punktu widzenia to dla nas dobra wiadomość. Ale, jak mówią Rosjanie, arsenał eksplodował z powodu czynnika ludzkiego. A co się stanie, jeśli ich arsenał w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu jutro eksploduje z powodu takiego ludzkiego czynnika? Powtórka z 1986 roku?” – napisała na Telegramie Iryna Wereszczuk. „Czy cywilizowany świat jest gotowy na katastrofę nuklearną z powodu głupoty Rosji? Czy Europa jest gotowa na konsekwencje, które można porównać do użycia broni jądrowej w Europie Środkowej” – pytała retorycznie. W oświadczeniu, które wicepremier wygłosiła w środę rano, podkreśliła, że aby zapobiec katastrofie w Czarnobylu, konieczne jest przerwanie działań wojskowych w pobliżu elektrowni. – Rosja musi natychmiast wycofać swoje wojska ze strefy czarnobylskiej – podkreśliła. Wereszczuk zaapelowała również do ONZ o podjęcie natychmiastowych działań, których celem będzie ustabilizowanie sytuacji w Czarnobylu. – Domagamy się od Rady Bezpieczeństwa ONZ natychmiastowego podjęcia działań w celu demilitaryzacji Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i wprowadzenia tam specjalnej misji ONZ, aby wyeliminować ryzyko powtórki katastrofy jądrowej w Czarnobylu w wyniku działań rosyjskich sił okupacyjnych – mówiła podczas porannego wystąpienia. Apel powtórzyła również we wpisie na Telegramie. Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Jest najnowszy komunikat PAA Od początku wojny na Ukrainie sytuacji związanej z promieniowaniem w Polsce uważnie przygląda się Państwowa Agencja Atomistyki. W celu informowania o danych radiacyjnych agencja kilka razy dziennie publikuje komunikaty zawierające aktualne dane. Najnowszy komunikat został opublikowany w środę o godzinie 8 rano. Poinformowano w nim, że na terenie Polski nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia osób. „Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Monitorujemy sytuację radiacyjną w kraju” – przekazano. twitterCzytaj też:

