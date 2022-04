Papież pocałował flagę Ukrainy z Buczy. Szczególne przesłanie Franciszka do Polaków

Papież wyraził ubolewanie z powodu masakry na ludności cywilnej w Buczy pod Kijowem, do której doszło podczas okupacji tego obszaru przez Rosjan. Franciszek podczas środowej audiencji generalnej powiedział, że należy położyć kres zabijaniu niewinnych cywili. – Najnowsze informacje, zamiast przynosić ulgę, zaświadczają o nowych potwornościach. Mają miejsce coraz bardziej przerażające okrucieństwa, także wobec ludności cywilnej, kobiet i dzieci – mówił duchowny, cytowany przez vaticannews.va.

– Są to ofiary, których niewinna krew woła do nieba i błaga: „Niech zostanie położony kres tej wojnie! Niech zamilknie broń! Niech zaprzestanie się siać śmierć i zniszczenie!”. Pomódlmy się o to razem – kontynuował Ojciec Święty, apelując o zakończenie wojny na Ukrainie. Papież dzień wcześniej otrzymał flagę Ukrainy z Buczy, która była wyraźnie wyblakła, ubrudzona i poplamiona. Franciszek ucałował flagę. Napisy na fladze świadczyły, że wcześniej powiewała ona na Majdanie.

Papież Franciszek zaprosił rodziny uciekające przed wojną na Ukrainie

Hierarcha zaprosił do siebie obecne na audiencji ukraińskie matki z dziećmi. Papież otrzymał w prezencie własnoręcznie namalowany obraz w barwach ukraińskiej flagi. Na rysunku był napis z wezwaniem o pokój. Franciszek, nawiązując do osób, które uciekają przed wojną powiedział, że „ciężko jest być wykorzenionym ze swojej ziemi” przez konflikt zbrojny.

Ojciec Święty zwrócił się również do Polaków ze szczególnym przesłaniem. Papież podziękował za „okazanie życzliwości w czasie Wielkiego Postu oraz otwarcie serc i domów przed uchodźcami”. – Dziękuję wam bardzo za to, co zrobiliście dla Ukraińców. Niech za tę waszą solidarną postawę Pan błogosławi waszej ojczyźnie i ukaże wam swoje oblicze – powiedział.

