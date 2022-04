Rosja zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ. Które kraje były przeciwko?

Rosja została zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ z powodu doniesień o „rażących i systematycznych naruszeniach i łamaniu praw człowieka” popełnianych przez wojska rosyjskie na Ukrainie.

Za wnioskiem pod przewodnictwem USA zagłosowały 93 kraje, 24 kraje zagłosowały przeciw, a 58 wstrzymało się od głosu. Z inicjatywą zawieszenia Rosji w Radzie wystąpiła we wtorek ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ, Linda Thomas-Greenfield. – Rosja nie powinna zajmować stanowiska w organie, którego głównym celem jest promowanie poszanowania praw człowieka. To nie tylko szczyt hipokryzji, to niebezpieczne – stwierdziła.

By wykluczyć kraj z Rady Praw Człowieka, konieczne byłoby opowiedzenie się za tym 2/3 ze 193 państw członkowskich ONZ.

Zawieszenie Rosji w Radzie. Chiny głosowały przeciwko



W czwartek przed głosowaniem ambasador Chin przy ONZ Zhang Jun powiedział, że jego kraj zagłosuje przeciwko, ponieważ zawieszenie Rosji w Radzie stworzy „niebezpieczny precedens” i „będzie miało poważne konsekwencje”. Przeciwne zawieszeniu Rosji w prawach członka Rada były m.in.: Kazachstan, Wenezuela, Korea Północna, Białoruś, Iran, Syria i Kuba.

Tak głosowały poszczególne kraje:

twitter

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba wyraził wdzięczność tym państwom członkowskim ONZ, które poparły zawieszenie Rosji w Radzie. „Prawo Rosji do członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ zostało właśnie zawieszone. Nie ma miejsca dla przestępców wojennych w organach Narodów Zjednoczonych, których celem jest ochrona praw człowieka. Jestem wdzięczny wszystkim państwom członkowskim, które poparły istotną rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ i stanęły po właściwej stronie historii” – napisał Kułeba.

Czytaj też:

Sankcje na Rosję. PE za dotkliwym embargo