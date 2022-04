Putin osobiście interweniował ws. huty Azowstal w Mariupolu. Rosja nagle zmienia plan

Władimir Putin w czwartek spotkał się z ministrem obrony Sergiejem Szojgu i po naradzie ogłosił swoją decyzję. – Uważam proponowany szturm na strefę przemysłową za niewłaściwy, nakazuję go odwołać – oświadczył prezydent Rosji. – Jest to przypadek, w którym musimy myśleć, to znaczy zawsze musimy myśleć, a w tym przypadku tym bardziej, o ratowaniu życia i zdrowia naszych żołnierzy i oficerów – wyjaśnił Putin.

Zdaniem prezydenta Rosji „nie ma potrzeby wchodzić do tych katakumb i czołgać się pod ziemią po tych obiektach przemysłowych” .

Putin wzywa obrońców Azowstalu do poddania się

W wystąpieniu Putin zagwarantował też, że wszyscy obrońcy Azowstalu, którzy poddadzą się, pozostaną przy życiu. – Jeszcze raz składam ofertę wszystkim tym, którzy jeszcze nie złożyli broni, aby to uczynić. Strona rosyjska gwarantuje im życie i godne traktowanie zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi aktami prawnymi – oświadczył Putin. – Wszyscy, którzy zostali ranni, otrzymają fachową pomoc medyczną – dodał.

Podczas spotkania z prezydentem minister obrony złożył raport o „wyzwoleniu Mariupola” , co obaj uznali za sukces. Warto podkreślić, że Ukraińcy nie potwierdzają, jakoby miasto upadło i przeszło w ręce rosyjskie. Faktem jest jednak, że zostało w ponad 90 proc. zrównane z ziemią. Dziesiątki mieszkańców zginęło, inni zostali przymusowo wysiedleni do Rosji bądź udało się im ewakuować. Rosjanie na wschodnich terenach stworzyli tzw. obozy filtracyjne. Osoby, które przeszły „filtrację” , mogły opuścić miasto. Często kończyło się to wywiezieniem do Rosji bądź innego obozu.

Obrońcy Mariupola, głównie z Pułku Azow i części 36. Samodzielnej Brygady Morskiej, stworzyli bastion w zakładach Azowstal. Wraz z nimi jest około tysiąca cywilów.

