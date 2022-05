Przemówienie Władimira Putina wyciekło do sieci? „Zachód wspiera odrodzenie nazistów”

Dzień Zwycięstwa jest dla Rosjan i samego Władimira Putina szczególnym świętem. To wtedy, 9 maja każdego roku, hucznie obchodzone jest pokonanie hitlerowskich Niemiec i zakończenie II wojny światowej. W tym roku, ze względu na wojnę, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, obchody nabiorą jeszcze większej symboliki. Ponadto, do Moskwy nie przyjedzie żadna zagraniczna delegacja, a parada wojskowa ma być skromniejsza niż w latach ubiegłych.

W ostatnich dniach dużo mówiło się o tym, że Władimir Putin podczas tegorocznego Dnia Zwycięstwa zmieni retorykę i „specjalną operację militarną” zacznie już otwarcie nazywać wojną. Teraz pojawiły się kolejne informacje, tym razem zdradzające, co prezydent Rosji może powiedzieć podczas poniedziałkowych obchodów. Rosyjski Oligarcha Leonid Niewzlin opublikował w niedzielę na swoim profilu na Twitterze zdjęcia, które mają być scenariuszem przemowy Putina. Swój wpis podpisał słowami: „Uwaga: »Wyciekł« możliwy tekst przemowy Putina z 9 maja 2022 roku”.

Władimir Putin oskarża Zachód o wspieranie nazizmu

W pierwszej kolejności Władimir Putin ma złożyć gratulacje z okazji Dnia Zwycięstwa i przypomnieć o tym, że dzisiejsi Rosjanie są spadkobiercami zwycięskiego pokolenia.

„Drodzy obywatele Rosji! Towarzysze, żołnierze i marynarze, sierżanci i brygadziści, kadeci i chorążowie! Towarzysze oficerowie, generałowie i admirałowie! Drodzy weterani! Gratulacje z okazji Dnia Zwycięstwa! To jest nasze święto. Na mocy spadkobierców zwycięskiego pokolenia” – czytamy.

Prezydent Rosji ma również podkreślić, że „nasi dziadkowie dokonali wyczynu zwycięstwa nad nazizmem” oraz zwrócić uwagę na to, że występowali w roli tych, którzy „chronili świat przed przemocą i zniewoleniem”. Ma być to istotne w kontekście trwających wydarzeń, gdyż w dalszej części opublikowanego dokumentu jest mowa o „brutalnej zarazie” i nazizmie, który ma rzekomo, według Putina, odradzać się w Europie, a państwa Zachodu mają go wspierać.

„Zachód nie tylko ignoruje odrodzenie nazistów, które kiedyś doprowadziło do najkrwawszej wojny w historii, ale także je wspiera. Teraz w walce z nami skupili się na rusofobii i neonazistach. (…) Nasi ludzie już raz wydali historyczny werdykt w sprawie nazizmu i musimy to zrobić ponownie, wykorzystując siłę naszej broni na polu bitwy i siłę moralnej prawości. Zmiażdżyć złe duchy nazizmu w zarodku, pokonać nie tylko marionetki, ale także ich władców”. – czytamy w opublikowanym przemówieniu.

Na tym jednak nie koniec, bo według przecieków rosyjskiego oligarchy Władimir Putin ma również oskarżyć Ukraińców o planowanie militarnego ataku na Krym i Donbas, a także powtarzać retorykę rosyjskiej propagandy o tym, że w Kijowie trwają pracę nad stworzeniem broni jądrowej. „Reżim kijowski został zmuszony do stworzenia broni jądrowej, stworzono sieć laboratoriów biologicznych i dostarczono nowoczesną broń” – czytamy w dokumencie.



Wcześniejsze doniesienia – „powrót” do ZSRR

W pierwszych dniach maja rosyjskie media donosiły o innych szczegółach zaplanowanych na obchody Dnia Zwycięstwa. Podawano między innymi, że do łask mają wrócić flagi ZSRR, w które zostaną wyposażone pojazdy wojskowe uczestniczące w poniedziałkowej paradzie. Przypomnijmy, że już podczas pierwszych dni można było zauważyć, że niektóre rosyjskie czołgi posługiwały się na terenie Ukrainy emblematem Związku Radzieckiego.

