W odpowiedzi na „rosnące zagrożenie” Białoruś wysyła dodatkowych żołnierzy na granice z Polską, Litwą i Ukrainą

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi Wiktor Gulewicz stwierdził w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie, że Ukraina wysłała w pobliże granicy białoruskiej około 20 tys. żołnierzy, co wymaga „odpowiedzi”. „Grupa utworzona w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zwiększyła się ponad dwukrotnie zarówno pod względem ilości, jak i jakości” – stwierdził.

Białoruś wyraziła też zaniepokojenie „pojawieniem się na wodach Morza Śródziemnego i Bałtyku jednostek przewożących morskie i lotnicze pociski manewrujące” i „wzrostem obecności sił powietrznych w Polsce i krajach bałtyckich”, co ma wskazywać – według białoruskich władz – na „rosnące zagrożenie dla Białorusi”.

Białoruś rozmieszcza żołnierzy przy granicy

Oprócz wzmocnienia sił na południu przy granicy z Ukrainą, dodatkowi żołnierze zostali rozlokowani także na kierunkach zachodnim i północno-zachodnim, czyli przy granicy z Polską i Litwą. „W celu zapewnienia bezpieczeństwa Republiki Białorusi na kierunku południowym na trzech kierunkach taktycznych rozmieszczono siły operacji specjalnych” – przekazał Wiktor Gulewicz. „W ramach drugiego etapu sprawdzianu sił szybkiego reagowania na zachodni i północno-zachodni kierunek operacyjny skierowano batalionowe grupy taktyczne. W celu ich wzmocnienia umieszczane tam są pododdziały obrony przeciwlotniczej, wojsk rakietowych i artylerii” – poinformował szef sztabu.

„Reakcja” na manewry NATO

Wcześniej minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin oznajmił, że ruchy białoruskich wojsk to rozpoczęty we wtorek drugi etap sprawdzianu sił reagowania, który według Mińska jest „reakcją” na manewry NATO. Chodzi o ćwiczenia ćwiczenia DEFENDER EUROPE 2022 oraz SWIFT RESPONSE, które odbywają się od 1 do 26 maja na terytorium Polski oraz ośmiu innych państw. Bierze w nich udział 18 000 żołnierzy z ponad 20 krajów. Na terenie Polski uczestniczy w nich ok. 7 000 żołnierzy i 3 000 jednostek sprzętu.

Czytaj też:

Ambasador Polski został wezwany do rosyjskiego MSZ. To odpowiedź na incydent z Andriejewem