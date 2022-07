Kilka trąb wodnych obok siebie. Niezwykłe zjawisko na Bałtyku

W weekend u północno-zachodniego wybrzeża Finlandii, między gminami Kustavi i Pyhämaa, można było obserwować w jednym czasie kilka trąb wodnych. Funkcjonariusz fińskiej straży przybrzeżnej uchwycił ten niezwykły moment na zdjęciu.

„Trąby wodne mogą być niszczycielskie zarówno na morzu, jak i na lądzie. Zdjęcie zostało wykonane w północnych Alandach. Zaobserwowano siedem tych nietypowych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły jednocześnie” – głosi komunikat fińskiej Straży Przybrzeżnej.

Jak wygląda trąba wodna? Jest nagranie

Pogoda w Polsce w ostatnim czasie nas nie rozpieszcza. Oprócz jesiennych temperatur funduje burze z gradem lub ulewnym deszczem i trąbami wodnymi. W niedzielę takie właśnie zjawisko Łowcy burz zaobserwowali w Jastarni.

Czym jest trąba wodna? To słabe tornada, które zwykle rozpadają się po dotarciu do brzegu. Zjawisko to można obserwować nad powierzchnią oceanu, morza lub dużego jeziora i pojawia się wtedy, gdy nad nagrzany akwen napłynie chłodne powietrze. Wyglądają jak odwrócony stożek, wąski lejek lub kolumna, które łączą chmurę z powierzchnią wody. Zwykle możemy je obserwować przez około 5 do 10 minut, a maksymalnie godzinę.

