Piorun poraził cztery osoby w pobliżu Białego Domu. W ciężkim stanie trafiły do szpitala

W czwartek 4 sierpnia, około godz. 19:00, podczas gwałtownej burzy w Waszyngtonie, w centrum Lafayette Park na północ od Białego Domu, doszło do wypadku. Cztery osoby ucierpiały w wyniku uderzenia pioruna.

Rzecznik Departamentu Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego w Waszyngtonie Vito Maggiolo przekazał, że poszkodowani to dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Z pomocą natychmiast ruszyli agenci Secret Service i funkcjonariusze policji, którzy byli w pobliżu. Chwilę później na miejscu pojawili się ratownicy, którzy zabrali poszkodowanych do szpitala. „The New York Times” podaje, że cała czwórka w trakcie burzy prawdopodobnie stała pod drzewem.

Gwałtowna burza. Jak się zachować?

W Polsce również zdarzają się gwałtowne burze. Jak zachowywać się w takich sytuacjach? Dr Marek Kopciuszyński z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyjaśniał niedawno, że podczas burzy najlepiej pozostać w budynku, ewentualnie w samochodzie, a jeśli jesteśmy na zewnątrz, to trzeba zejść ze wzniesienia, pamiętając o tym, żeby nie chować się pod drzewami.

– Podkreślmy, że zagrożeniem jest również prąd, który rozchodzi się w gruncie, ziemi od obiektu trafionego przez wyładowanie. Dlatego, jeśli piorun trafi z drzewo, to stojąc bezpośrednio pod nim w rozkroku jesteśmy zagrożeni z tego właśnie powodu. Może się zdarzyć, że różnica potencjałów między naszymi nogami (tzw. napięcie krokowe) będzie na tyle duża, że wywoła przepływ prądu przez nasze ciało zagrażający naszemu życiu – wyjaśnił fizyk, zaznaczając jednocześnie, że nie powinniśmy odsuwać się od drzewa zbyt daleko, bo wtedy grozi nam bezpośrednie porażenie prądem.

