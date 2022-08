Dramatyczne pożary we Francji. Polscy strażacy jadą z pomocą

Ogromne pożary trawią południowo-zachodnią Francję. Centrum Operacyjne Międzyresortowego Zarządzania Kryzysowego Francji (COGIC) przekazało, że dotychczas spaliło się ponad 700 ha lasów. Ewakuowano również około 10 tysięcy mieszkańców z najbardziej zagrożonych obszarów. Silne wiatry i wysokie temperatury utrudniają akcję gaśniczą. Przedstawiciel straży pożarnej Gregory Allione powiedział, że szalejący w pobliżu Bordeaux żywioł to „ogr i potwór”.

twitter

Emmanuel Macron zwrócił się do społeczności międzynarodowej z prośbą o pomoc w opanowaniu pożarów. Francuskim strażakom ruszyli na pomoc funkcjonariusze z Austrii, Niemiec, Grecji, Rumunii i Polski.

Polscy strażacy jadą z pomocą do Francji

W godzinach porannych szef MSWiA potwierdził, że polscy strażacy wyruszą jeszcze dziś. Mariusz Kamiński polecił komendantowi głównemu PSP przygotowanie grupy 146 strażaków i 49 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnia, że do Francji jadą strażacy z województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. „Są to w sumie dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (dwa moduły GFFFV). Strażacy po sformowaniu grupy jeszcze dziś wyruszą do Francji” – czytamy w komunikacie resortu.

twitter

Ogień i dym

Oprócz trawiących okolicę płomieni, poważnym zagrożeniem jest również szybko rozprzestrzeniający się z wiatrem dym. Francuskie media podają, że chmura dymu wisi nad południowo-zachodnim wybrzeżem Atlantyku. W związku z tym regionalna agencja zdrowia ARS „zdecydowanie” nakłania ludzi do noszenia maseczek ochronnych. Z powodu dymu zamknięto również autostradę A63 – główną arterię prowadzącą do Hiszpanii.

Czytaj też:

35-latek wracał z akcji gaśniczej, zginął w tragicznym wypadku. Straż pożarna w żałobie