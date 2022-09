Tego o Elżbiecie II mogłeś nie wiedzieć. Ciekawostki o królowej Wielkiej Brytanii

Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat w Balmoral. Po śmierci królowej nowym monarchą Wielkiej Brytanii został książę Karol. „Dzień śmierci mojej ukochanej mamy to moment największego smutku zarówno dla mnie, jak i wszystkich członków brytyjskiej rodziny królewskiej" – napisał król Karol w pierwszym oświadczeniu, które wydał w nowej roli. „Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i ukochanej mamy. Mam świadomość, że jej strata będzie głęboko przeżywana nie tylko w całym kraju, a również w całej Wspólnocie Narodów” – dodał monarcha.

Elżbieta II nie żyje. Kondolencje płyną z całego świata

Królową Elżbietę II żegnają brytyjscy politycy i obywatele. Kondolencje płyną także z całego świata. „Moje najgłębsze kondolencje dla Rodziny Królewskiej i wszystkich Brytyjczyków po odejściu Jej Królewskiej Mości. Od dziesięcioleci była ucieleśnieniem wszystkiego, co czyni Wielką Brytanię naprawdę wielką” – napisał prezydent Andrzej Duda, dodając, że królowa „zostanie zapamiętana w Polsce i na świecie” i „będzie jej brakować”.

Specjalne oświadczenie po śmierci Elżbiety II wydał też prezydent USA Joe Biden z małżonką Jill Biden. „Jej Wysokość Królowa Elżbieta II była kimś więcej niż monarchą. Zdefiniowała epokę” – napisała para prezydencka. „W świecie ciągłych zmian była stabilną obecnością i źródłem pocieszenia i dumy dla pokoleń Brytyjczyków, w tym wielu, którzy nigdy nie znali swojego kraju bez niej” – podkreślili.

Królowa Elżbieta II nie żyje. Ciekawostki na jej temat

„Lilibet”



Elżbieta II była nazywana przez najbliższych „Lilibet”. Dlaczego? Jako dziecko nie potrafiła poprawnie wymówić swojego imienia „Elizabeth”, a wymawiała je w nieco zniekształconej formie. Gdy miała trzy lata, jej zdjęcie znalazło się na okładce magazynu „Time”, a gdy była rok starsza w Muzeum Figur Woskowych Madame Toussand umieszczono jej woskową podobiznę.



Trzecia w kolejce do tronu



Elżbieta II była trzecia w kolejce do tronu – po swoim stryju Edwardzie i ojcu Jerzym, co dawało jej małe szanse na zostanie brytyjskim monarchą. Jednak Edward VIII abdykował zaledwie po kilku miesiącach rządów, gdy brytyjski parlament nie chciał się zgodzić na jego ślub z amerykanką Wallis Simpson.



Wykształcenie

Przyszła królowa była wychowywana w izolacji od rówieśników. Elżbieta II mówiła płynnie po francusku, czego nauczyła się od swoich francuskich i belgijskich guwernantek. Gdy w wieku 10 lat przesunęła się na pierwsze miejsce w linii sukcesji, zadbano o jej staranne wykształcenie. Mimo że sama nigdy nie poszła do szkoły, do pałacu przychodzili nauczyciele z Oxfordu i Eton, którzy udzielali jej lekcji historii, prawa i matematyki.



Rodzina



Królowa Elżbieta II przez wiele lat tworzyła małżeństwo z księciem Filipem. Przysięgę złożyli w 1947 r. 14 listopada 1948 r. Elżbieta urodziła pierwsze dziecko. Zgodnie z osiemnastowieczną tradycją, minister spraw wewnętrznych uczestniczył w narodzinach Karola, żeby się upewnić, czy nie doszło do zamiany dzieci. Przy narodzinach Anny, Andrzeja i Edwarda od tradycji odstąpiono.



Kilkunastu premierów, 14 prezydentów i 7 papieży



Podczas 70 lat panowania Elżbiety II swój urząd sprawowało kilkunastu brytyjskich premierów, 14 prezydentów USA oraz siedmiu papieży. Królowa panowała tak długo, że 80 proc. dzisiejszych mieszkańców Zjednoczonego Królestwa nie było jeszcze na świecie, gdy obejmowała tron.



Podróże zagraniczne

Ponieważ wszystkie paszporty w Wielkiej Brytanii są wydawane w imieniu królowej, ona sama go nie posiadała. Królowa odbyła ponad 250 podróży zagranicznych, odwiedzając 115 krajów, w tym Polskę w 1996 roku.



Tajemnica ubioru

Elżbieta II zachwycała stylizacjami. Często nosiła ozdobny kapelusz i nie unikała jaskrawych kolorów. Ubiór w intensywnych barwach miał nie być przypadkowy. Królowa chciała wyróżniać się w tłumie. Zdawała sobie sprawę z tego, że ludzie chcieli ją zobaczyć, czy zrobić sobie z nią zdjęcie – nawet z dużych odległości, a w ten sposób stawała się dla nich lepiej widoczna.



Miłość do psów rasy corgi



Elżbieta II była znana ze swojej miłości do psów rasy corgi. Jej pierwszym psem tej rasy była suczka Susan, podarowana przyszłej królowej jako prezent na osiemnaste urodziny. Od czasu koronacji królowa miała ponad 30 psów tej rasy. W 2015 r. ogłoszono, że monarchini przestała już rozmnażać swoje corgi, żeby nie pozostawić psów, kiedy sama odejdzie. Jej ostatni corgi zmarł w kwietniu 2018 r.



Listy

Królowa otrzymywała około 60 tys. listów każdego roku. W trakcie swoich rządów łącznie dostała ponad 3,5 mln sztuk korespondencji. Najstarszą osobą, do której sama napisała list, był 116-letni Kanadyjczyk w 1984 roku.Czytaj też:

Karol III nowym królem Wielkiej Brytanii. Podjął pierwszą decyzję w tej roli