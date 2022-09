„Boże, chroń Króla!”. Brytyjczycy powitali Karola przed Pałacem Buckingham

Pałac Buckingham w czwartek o 18.30 (19.30 czasu polskiego) oficjalnie ogłosił śmierć królowej Elżbiety II. Obowiązki monarchy automatycznie przejął jej najstarszy syn – Karol, który zdecydował, że będzie panował jako Karol III. W związku z tym rodzinę królewską czekają duże przetasowania. Zmienia się tytulatura jego bliskich. William i Kate zostali księciem i księżną Kornwalii. Wcześniej tytuł ten przysługiwał małżonce Karola – Camilli. Nadal będą też księciem i księżną Cambridge.

W sobotę nowy król zostanie formalnie ogłoszony monarchą podczas historycznej Rady Akcesyjnej. Karol automatycznie został królem po śmierci Elżbiety II, ale Rada Akcesyjna jest zwykle zwoływana w Pałacu św. Jakuba w Londynie w ciągu 24 godzin od śmierci władcy. Odbędzie się to później, ponieważ Pałac Buckingham ogłosił śmierć monarchini dopiero wczesnym wieczorem w czwartek, co oznacza, że zabrakło czasu na organizację formalności na piątek rano. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z wydarzeń następujących po śmierci królowej Elżbiety II.