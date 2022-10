Płonie rosyjska podstacja elektryczna. Gubernator obwodu wskazuje winnych

W mieście Szebiekino, leżącym koło przygranicznego Biełgorodu, rakiety spadły na tamtejszą podstację elektryczną. Do sieci trafiły nagrania pożaru, powstałego na skutek ostrzału. Widzimy na nich kłęby dymu oraz silne płomienie, unoszące się nad stacją energetyczną.

Jak przekazał gubernator obwodu biełgorodzkiego, na skutek ataku ponad dwa tysiące osób pozostało bez dostępu do energii elektrycznej. Wiaczesław Gładkow o wystrzelenie rakiety oskarżył wojsko Ukrainy. Szebiekino położone jest tuż przy granicy z tym krajem, sąsiaduje z obwodem charkowskim. W wiadomości na Telegramie Gładkow poinformował, że służby zajęły się przywracaniem sprawności podstacji.

Jeżeli ostrzału Szebiekina rzeczywiście dokonały wojska ukraińskie, to możemy mówić o odwecie za rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną z poniedziałku i wtorku. Bombardowania licznych ukraińskich miast sięgnęły większości regionów. Uderzono także w Lwów i Kijów.

Rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała, że w poniedziałek między godziną 6.20 a 11.15 (czasu ukraińskiego) rosyjska armia wystrzeliła w kierunku Ukrainy 83 pociski, z czego 43 zostały strącone przez systemy obrony przeciwrakietowej. Wcześniej naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Walerij Załużny podał, że Rosjanie wystrzelili 75 rakiet, a 41 spośród nich zneutralizowano.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie wystrzelili rakiety z rejonu Morza Kaspijskiego

„Państwo-terrorysta Federacja Rosyjska przeprowadza zmasowane ataki rakietowe i lotnicze na terytorium Ukrainy, stosuje bezzałogowce uderzeniowe” – napisał Załużny we wpisie na Telegramie. „Siły Zbrojne robią wszystko, co możliwe, aby chronić swoich współobywateli. Jednak atak wroga trwa” – dodał, wskazując by Ukraińcy pozostali w schronach.

Malar przekazała też, że Rosjanie przeprowadzili ataki m.in. na Kijów, Lwów, Pryłuki, Dnipro, Niżyn, Żytomierz, Charków z rejonu Morza Kaspijskiego i Niżnego Nowogrodu. Celem były obiekty cywilne i obiekty infrastruktury krytycznej jak elektrociepłownie i ciepłownie. Agencja Unian informuje, że Rosjanie wykorzystali też do ataków 17 dronów kamikaze typu Shahed 136, które zostały wypuszczone z terytorium okupowanego Krymu i z Białorusi.







