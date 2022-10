NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Potężne eksplozje w Kijowie. Kłęby dymu nad miastem

10:20 "Rankiem 10 października armia rosyjska wystrzeliła w stronę Ukrainy już 75 pocisków, z których ukraińska obrona przeciwlotnicza skutecznie zestrzeliła 41" - przekazał Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny.



W zmasowanych atakach Rosjanie ostrzelali m.in. Zaporoże, Dniepr, Kijów, Chmielnicki, Lwów i Tarnopol, a także obwody - żytomierski, charkowski, sumski i kirowohradzki. Ukraińskie władze ostrzegają, że ataki trwają nadal. 10:12 Ataki na Lwów. Szef lwowskiej administracji obwodowej poinformował, że Rosjanie wystrzelili w kierunku miasta 15 rakiet. Część z nich została zestrzelona przez obronę przeciwlotniczą. W obwodzie cały czas trwa alarm powietrzny. 10:04 "Najlepszą odpowiedzią na rosyjski terror rakietowy jest dostarczenie Ukrainie systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych - chrońcie niebo nad Ukrainą! To ochroni nasze miasta i naszych ludzi. To ochroni przyszłość Europy. Zło musi zostać ukarane" - napisał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. 9:58 Ataki na Kijów. Ukraińska policja informuje, że w miejscach, gdzie nad ranem spadły rosyjskie pociski, pracują wyspecjalizowane służby - w tym zespoły śledcze, które dokumentują skutki ostrzału. Funkcjonariusze potwierdzają, że w atakach zginęło co najmniej 5 osób, a 12 zostało rannych. 9:53 "W obwodzie sumskim występują przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody. W Konotopie dwa pociski trafiły w obiekty infrastruktury. Są ranni" - przekazał szef administracji obwodowej Dmytro Żywycki. 9:42 Pojawiają się doniesienia o problemach z zasięgiem w wielu ukraińskich miastach. Niezależny kanał informacyjny Nexta podaje, że problemy z dostępem do internetu odnotowano w obwodach chmielnickim, lwowskim i połtawskim, a także w Charkowie i Żytomierzu.

twitter.com 9:35 Wybuchy we Lwowie. Mer miasta Andrij Sadowy poinformował, że do wybuchu doszło w "obiekcie infrastruktury krytycznej". "Z powodu braku prądu, praca miejskich elektrociepłowni została czasowo zawieszona. Dlatego w tej chwili ciepła woda nie jest dostarczana" - przekazał.



"W kilku przepompowniach uruchomiono rezerwowe agregaty prądotwórcze, aby przywrócić dopływ wody do miasta" - napisał Sadowy. "Część miasta bez prądu. Jedna trzecia sygnalizacji świetlnej nie działa" - dodał. Po raz kolejny zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w schronach. 9:30 Rzeczniczka kijowskiego pogotowia ratunkowego poinformowała w rozmowie z serwisem Suspilne o co najmniej 5 zabitych w dzielnicy szewczenkowskiej i ponad 20 rannych w różnych dzielnicach Kijowa. 9:26 W sieci pojawiają się kolejne nagrania z Kijowa. Jeden z rosyjskich pocisków spadł na plac zabaw w centrum miasta.

twitter.com 9:20 "Obwód sumski. Wybuch. Konotop" - poinformował szef administracji obwodowej Dmytro Żywycki. 9:18 Rosjanie uderzyli w kładkę dla pieszych nad Dnieprem w samym centrum Kijowa. To jedno z najpopularniejszych miejsc wśród mieszkańców i turystów.

twitter.com 9:08 "Trzecia fala pocisków - 47 sztuk. Siedzimy w schronach" - napisał Witalij Kim, szef administracji obwodu mikołajowskiego. 9:05 Ukrinform podaje, że system obrony przeciwlotniczej uruchomiono także w Winnicy w środkowej Ukrainie. 9:00 Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował na Telegramie nagranie z Kijowa. "229 dzień wojny na pełną skalę. W 229 dniu próbują nas zniszczyć i zetrzeć z powierzchni ziemi. Zniszczyć naszych ludzi, którzy śpią w domu w Zaporożu. Zabijają ludzi, którzy jadą do pracy w Dnieprze i Kijowie. Alarm lotniczy nie ustępuje w całej Ukrainie. Uderzają pociski. Niestety są zabici i ranni. Proszę nie opuszczać schronów. Zadbajcie o siebie i swoich bliskich. Trzymajmy się i bądźmy silni" - napisał.

8:53 Rzeczniczka kijowskiego pogotowia ratunkowego informuje o rannych i zabitych w atakach. Dokładna liczba ofiar wciąż nie jest znana. Władze miasta apelują do mieszkańców, aby nie wychodzili ze schronów. 8:45 Wszystkie stacje metra w Kijowie funkcjonują jako schrony.

twitter.com 8:42 We Lwowie zarządzono dzisiaj naukę zdalną. Jak poinformował mer miasta Andrij Sadowy, lekcje mają rozpocząć się godzinę po zakończeniu alarmu. Tymczasowo wstrzymany został również transport publiczny. 8:37 "The Kyiv Independent" podaje, że na stolicę Ukrainy spadło co najmniej pięć pocisków. Doniesienia o atakach pojawiają się również ze Lwowa, Tarnopola, Żytomierza, Dniepru, Obuchowa i Chmielnickiego.

twitter.com 8:31 "Nasza odwaga nigdy nie zostanie zniszczona przez pociski terrorystów, nawet jeśli trafią w serce naszej stolicy. Nie zachwieją też determinacją naszych sojuszników. Jedyną rzeczą, którą niszczą w sposób nieodwracalny, jest przyszłość Rosji – przyszłość pogardzanego na całym świecie państwa terrorystycznego" - napisał po porannych atakach ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. 8:26 Mer Lwowa Andrij Sadowy zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w schronach. Potwierdził też, że w mieście doszło do eksplozji.

twitter.com 8:24 Eksplozje słychać było również we Lwowie - informuje serwis Suspilne. Pojawiają się także doniesienia o kolejnych wybuchach w Kijowie. 8:20 Eksplozje w Kijowie słychać było podczas porannej transmisji na antenie BBC. twitter.com 8:19 W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy - podaje "Ukraińska Prawda". 8:13 "Rosja kontynuuje swój terror pociskami samosterującymi. Ponownie zniszczone domy w Zaporożu. Poranne ataki na centrum Kijowa, ludzie, którzy spłonęli w swoich samochodach w drodze do pracy. Seria wybuchów w Dnieprze. Rosja jest państwem terrorystycznym, należy to oficjalnie uznać" – napisał wicepremier Ukrainy Mychajło Fedorow. 8:11 Ukraińskie media informują, że w Kijowie doszło do czterech eksplozji. Wybuchy słyszane były również w Dnieprze i Zaporożu. 7:45 Rosyjskie rakiety uderzyły w centrum Kijowa – poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko 7:30 W poniedziałek rano Rosja ponownie zaatakowała Kijów. Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego w mieście rozległo się kilka eksplozji - informuje agencja Unian