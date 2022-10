NATO przeprowadzi ćwiczenia odstraszające. „Zagrożenie jądrowe ze strony Putina jest niebezpieczeństwem dla Sojuszu”

Obecnie nie ma żadnych oznak, że Rosja rozważa użycie broni jądrowej w wojnie w Ukrainie – ocenił cytowany przez BBC szef brytyjskiej służby specjalnej Government Communications Headquarters (GCHQ, Centrala Łączności Rządowej). W podobnym tonie wypowiedział się Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Na wtorkowej konferencji prasowej przestrzegał Rosję, że wojna nuklearna nie prowadzi do zwycięstwa żadnej ze stron i nie można do niej dopuścić.

Wojna w Ukrainie. Szef NATO Jens Stoltenberg ostrzega Władimira Putina

– Nasz komunikat jest bardzo jasny: NATO stoi przy Ukrainie tak długo, jak będzie to potrzebne. Putin tę wojnę rozpoczął i musi ją zakończyć poprzez wycofanie swoich sił z Ukrainy. Aleksandr Łukaszenka powinien zatrzymać zaangażowanie Białorusi w ten nielegalny konflikt. W czwartek będę stał na czele regularnego spotkania grupy planowania nuklearnego – poinformował Stoltenberg.

Jak dodał, w przyszłym tygodniu NATO planuje ćwiczenia odstraszające. – Są to rutynowe ćwiczenia, które mają miejsce każdego roku. Naszym celem jest bezpieczny i skuteczny system odstraszania. Zagrożenie jądrowe ze strony Putina jest niebezpieczeństwem dla Sojuszu. Rosja wie, że wojna jądrowa, to wojna, w której nikt nie może wygrać i której nie wolno rozpętać. Sprawdzamy dokładnie co dzieje się z siłami jądrowymi Rosji i nie widzimy jakichkolwiek zmian, ale pozostajemy bardzo czujni – zapewnił szef NATO.

Jens Stoltenberg: NATO zwiększy ochronę infrastruktury krytycznej

Stoltenberg przypomniał, że w czerwcu na szczycie w Madrycie przywódcy podjęli decyzję o zmianie w systemie obrony i odstraszania, by dopasować go do nowego środowiska bezpieczeństwa. – Podwoiliśmy liczbę grup bojowych NATO na wschodzie Sojuszu. Można zwiększyć ich poziom do wymiaru brygady w krótkim czasie. Zwiększamy także liczbę naszych sił wysokiej gotowości. Na tym spotkaniu ministerialnym podejmiemy decyzję, by zwiększyć nasze arsenały amunicji oraz sprzętu – mówił.

– NATO pracuje nad tym od wielu lat. Od sabotażu związanego z Nord Stream jesteśmy na etapie wzmacniania naszej czujności we wszystkich domenach. Podwoiliśmy naszą obecność na Morzu Bałtyckim i Północnym. Te wysiłki są koordynowane przez dowództwo morskie NATO. Sojusznicy zwiększają też bezpieczeństwo w kontekście kluczowych instalacji. Jakiekolwiek celowe ataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną Sojuszu, spotkają się ze zdeterminowaną odpowiedzią – zapewnił Stoltenberg.

– Przed nami trudna zima, zatem jeszcze ważniejsze jest to, że USA i Europa dalej stały zjednoczone we wspieraniu Ukrainy i naszych obywateli – podsumował sekretarz generalny NATO.

