Były szef CIA przewiduje, jak zakończy się wojna w Ukrainie. Nie wskazał zwycięzcy

Wojna w Ukrainie trwa już od 281 dni. Na łamach niemieckiego dziennika „Tagesspiegel” były szef CIA David Petraeus przewidywał, jak może zakończyć się rosyjska inwazja. Nie wskazał jednak zwycięzcy. – Wojna zakończy się wynegocjowanym porozumieniem. Obecnie jednak ani prezydent Rosji Władimir Putin, ani prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie są gotowi do rozpoczęcia negocjacji – stwierdził amerykański generał.

Petraeus dodawał, że Zachód powinien niezmienne wspierać Ukrainę, jednak w odpowiednim momencie przywódcy USA, UE i Wielkiej Brytanii powinni rozpocząć współpracę z Rosją i Ukrainą, aby „znaleźć rozwiązanie”.

Jednoznaczne stanowisko Ukrainy

Jednak stanowisko ukraińskich władz w sprawie negocjacji z Rosją jest jednoznaczne. „Jedynym pragnieniem jest zniszczenie ruskiego potwora. Negocjacje z państwem terrorystycznym są możliwe tylko na muszce Sił Obronnych Ukrainy” – podkreślił niedawno sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksij Daniłow. Zapewnił jednocześnie, że nic nie zmusi Ukrainy do zasiadania do stołu negocjacyjnego na warunkach rosyjskich. „Możemy wam to przeliterować. Żadne z waszych działań nie przybliża was do negocjacji ani o milimetr, ani o krok” – zwracał się do Rosjan.

Wcześniej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby podkreślał, że nikt w Stanach Zjednoczonych „nie naciska ani nie pogania prezydenta Zełenskiego”, by zasiadł do stołu negocjacyjnego. - Wszyscy zgadzamy się, że wynegocjowane rozwiązanie dyplomatyczne byłoby najlepszą rzeczą poza po prostu wycofaniem wojsk przez Putina. Ale mówiliśmy też, że prezydent Zełenski decyduje, czy i kiedy jest gotowy do negocjacji – mówił Kirby.

