ONZ udokumentowała pierwsze zbrodnie wojenne Rosjan. Raport liczy 36 stron

Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawiła liczący 36 stron raport opisujący rosyjskie zbrodnie na ludności cywilnej w pierwszych tygodniach wojny na północy Ukrainy. Szefowa misji ONZ ds. monitorowania praw człowieka w Ukrainie Matilda Bogner tłumaczyła, że Rosjanie na początku inwazji dokonywali zbiorczych egzekucji oraz ataków na pojedyncze osoby.

Chodzi o sytuacje, w wyniku których zginęły setki cywilów w miastach i wsiach na terenie obwodów kijowskiego, czernichowskiego oraz sumskiego do 6 kwietnia 2022 r. Cywile byli celami rosyjskich wojsk podczas przemieszczania się w obrębie osiedli lub między nimi, czy podczas prób ucieczki przed wojną. Zdaniem Bogner zbadane przypadki mogą „stanowić zbrodnię wojenną polegającą na umyślnym zabijaniu”.

Wojna w Ukrainie. Bucza dotknięta zbrodniami wojennymi Rosjan

Do zabójstw cywilów nie doszło w konkretnych miejscach, ale niektóre obszary były bardziej dotknięte niż inne. W Buczy pod Kijowem, którą Rosjanie kontrolowali od 5 do 30 marca, udokumentowało śmierć 73 cywilów: 54 mężczyzn, 16 kobiet oraz dwóch chłopców i dziewczynki. Kolejnych 105 zabójstw jest w trakcie potwierdzania. Do zbiorowych egzekucji dochodziło często po kontrolach bezpieczeństwa przeprowadzanych przez rosyjskie siły zbrojne.

– Zwykły SMS, kawałek ubrania maskującego lub zapis o wcześniejszej służbie wojskowej mógł mieć fatalne konsekwencje – mówiła szefowa misji ONZ ds. monitorowania praw człowieka w Ukrainie. W raporcie ONZ udokumentowała do tej pory brutalną śmierć 441 cywilów: 341 mężczyzn, 72 kobiety, 20 chłopców i osiem dziewczynek. Kolejnych 198 zabójstw jest potwierdzanych.

Apel szefowej misji ONZ ds. monitorowania praw człowieka w Ukrainie do Rosji

W raporcie przeanalizowano dokładniej 100 zabójstw. Wykonywano egzekucje doraźne, które w przypadku mężczyzn i chłopców stanowiły 88 proc. lub po przewiezieniu do prowizorycznych miejscach zatrzymania. Wiele ofiar miało związane ręce za plecami i rany postrzałowe w tył głowy. Bogner wezwała Rosję do szybkiego zbadania wszystkich spraw i postawienia winnych przed sądem.

